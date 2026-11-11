세종농업기술센터, 농작업 재해예방 우수기관 선정

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농촌진흥청, 안전장비 보급·웨어러블 로봇 현장 실증 등 높은 평가

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시농업기술센터가 농작업 안전장비 보급과 신기술 현장 적용 등 농업인 재해예방 성과를 인정받아 농촌진흥청장상을 받았다.

11일 농업기술센터에 따르면 농촌진흥청이 주관한 '2026년 농작업재해 예방사업 성과확산 경진'에서 우수기관으로 선정됐다.

세종시농업기술센터가 농촌진흥청이 주관한 '2026년 농작업재해 예방사업 성과확산 경진'에서 우수기관으로 선정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 2026.11.11 vincent977@newspim.com

이번 경진은 전국 농업기술원과 농업기술센터를 대상으로 농작업 재해예방 우수사례를 발굴하고 성과를 농업 현장에 확산하기 위해 마련됐다. 이번 경진에서는 전국 6개 기관이 우수기관으로 선정됐다.

시농업기술센터는 농업인의 안전실천 역량을 높이기 위한 교육을 확대하고 폭염과 근골격계 질환 예방을 위한 맞춤형 안전장비 보급, 웨어러블 로봇 현장 실증 등을 추진해 좋은 평가를 받았다.

특히 복숭아·화훼 재배 농가 61곳에 냉각조끼와 폭염 예방용품, 작업대·운반차 등 안전장비와 보호구를 보급해 농작업 위험요인을 줄이고 안전한 작업환경 조성에 힘썼다.

농작업 안전 신기술 도입에도 나섰다. 농촌진흥청, 건국대학교와 함께 작업 중 어깨 부담을 줄이는 웨어러블 로봇의 현장 실증에 참여해 농업 현장에서 활용할 수 있는 안전기술의 적용 가능성을 살폈다.

이와 함께 연간 15회 이상 농업인 안전교육과 안전실천 캠페인을 진행하고, 폭염 예방용품 보급과 안전수칙 홍보 등 현장 중심의 재해예방 활동도 이어왔다.

피옥자 소장은 "이번 수상은 농업인의 안전을 최우선으로 두고 현장 중심의 재해예방 활동을 꾸준히 추진해 온 결과"라며 "농작업 위험요인 개선과 예방교육을 강화해 농업인들이 안심하고 일할 수 있는 안전한 농촌 일터를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com