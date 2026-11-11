세종시, 도시미관 개선 우수상가 2곳 선정

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한신휴시티·대명벨리온, 자율적 불법광고물 정비

현판·간판 디자인 지원·집합건물 컨설팅 등 제공

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 불법 옥외광고물 자율정비와 상가 환경 개선에 앞장선 집합상가 2곳을 우수상가로 선정했다.

11일 시에 따르면 '2026년 도시미관 지킴이 우수상가'에 세종 한신휴시티와 세종 대명벨리온이 최종 선정됐다.

세종시가 '2026년 도시미관 지킴이 우수상가'로 세종 대명벨리온(왼쪽)과 세종 한신휴시티 등 2곳을 선정했다. [사진=세종시] 2026.11.11 vincent977@newspim.com

이번 사업은 집합상가와 입점 점포가 불법 옥외광고물을 자율적으로 정비하고 상가 환경을 개선하도록 유도하기 위해 추진됐다.

시는 지난달 초 신청 접수를 시작해 선정 요건을 충족한 두 상가를 대상으로 1차 서류심사와 2차 전문가 현장평가를 진행했다.

현장평가에는 세종시 옥외광고심의위원인 김광훈 고려대학교 교수와 나인선 대전과학기술대학교 교수 등 외부 전문가와 시 공무원 등 3명이 참여해 광고물 정비 실태와 관리 현황 등을 살폈다.

평가 결과 세종 한신휴시티는 보행에 지장을 주는 시설물을 자체 정비하고 불법 옥외광고물을 자발적으로 철거·관리한 점에서 높은 평가를 받았다.

세종 대명벨리온은 대형 현수막을 자율적으로 철거하는 등 적극적인 정비 활동을 펼쳤다. 특히 상가 특성을 반영한 통합디자인 계획을 자체적으로 수립하고 시행한 점이 좋은 평가를 받았다.

최종 선정 결과는 지난 6일 열린 세종시 옥외광고심의위원회 심의를 거쳐 확정됐다.

시는 선정된 상가에 우수상가 현판을 설치하고 간판 디자인 지원과 집합건물 컨설팅 등 혜택을 제공할 계획이다.

안종수 도시주택국장은 "상인들의 자발적인 참여와 노력이 모여 세종시 도시미관의 품격이 한층 높아지고 있다"며 "앞으로도 민관 협력을 통해 걷기 좋고 깨끗한 상가 거리를 조성할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com