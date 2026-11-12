와이낫미디어, 하쿠호도 DY 뮤직＆픽쳐스와 FMV 게임 공동사업 MOU

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 종합 콘텐츠 스튜디오 와이낫미디어가 일본 하쿠호도DY그룹의 콘텐츠 기업 하쿠호도DY뮤직&픽쳐스(이하 하쿠호도 DY MaP)와 FMV(Full Motion Video) 게임 공동사업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

[이미지=와이낫미디어, 하쿠호도 DY MaP]

이번 협약은 와이낫미디어의 인터랙티브 콘텐츠 기획·제작 역량과 하쿠호도 DY MaP의 일본 콘텐츠 사업 경험 및 유통 네트워크를 결합해 한국·일본 및 글로벌 시장을 겨냥한 FMV 게임을 공동 개발하기 위해 마련됐다. 양사는 오리지널 기획과 원작 IP를 활용한 FMV 게임 개발을 추진하고, 이를 다양한 콘텐츠와 부가사업으로 확장하기 위한 협력 기반을 구축할 계획이다.

FMV 게임은 실제 배우가 출연하는 실사 영상을 기반으로 이용자의 선택에 따라 이야기와 결말이 달라지는 인터랙티브 콘텐츠다. 드라마의 몰입감과 게임의 참여성을 결합해 이용자가 이야기를 감상하는 데서 나아가 직접 이야기의 전개를 선택하는 경험을 제공한다.

양사는 이번 협약을 통해 원천 IP 발굴과 오리지널 기획, 시나리오 개발과 캐스팅, 제작과 공동투자, 플랫폼 출시 및 마케팅 등 FMV 게임 사업 전반에서 협력한다. 작품의 특성에 따라 후속 시즌 제작, 드라마·애니메이션 등 영상화, 상품화(MD) 등 2차 사업도 함께 검토한다.

와이낫미디어는 콘텐츠 기획·개발과 인터랙티브 서사 설계, 한국 내 촬영·후반 작업 등 영상 제작과 게임 개발 전반을 총괄한다. 하쿠호도 DY MaP는 공동투자 및 일본 내 투자 유치, 일본 시장에 맞춘 기획·현지화·마케팅, 현지 플랫폼·퍼블리셔·미디어와의 제휴 및 해외 판권 사업을 중심으로 협력한다. 개별 프로젝트의 투자 규모와 구체적인 역할, 사업 조건은 별도 본계약을 통해 확정할 예정이다.

특히 양사는 한국과 일본의 원작 IP가 지닌 세계관과 캐릭터를 실사 영상과 선택형 서사로 재해석하는 데 주목하고 있다. 기존 팬에게는 원작을 새로운 방식으로 즐길 기회를 제공하고, 게임 이용자에게는 다양한 이야기와 장르를 선보여 FMV 게임 시장의 저변을 넓힌다는 구상이다.

와이낫미디어는 이번 하쿠호도 DY MaP와의 협약으로 한·일 공동 기획과 투자·유통 협력의 폭을 넓힐 방침이다. 제작과 운영, 해외 사업 각 영역의 파트너십을 바탕으로 FMV 게임을 일회성 프로젝트가 아닌 지속 가능한 IP 사업으로 성장시킨다는 전략이다.

양사의 협업은 이번이 처음이 아니다. 와이낫미디어와 하쿠호도 DY MaP는 드라마 '허식당'을 공동 기획한 바 있다. 이번 MOU를 통해 드라마에서 쌓아온 협력 관계를 게임과 인터랙티브 콘텐츠 영역으로 확대한다.

와이낫미디어 관계자는 "FMV 게임은 영상 콘텐츠의 스토리텔링과 연출 역량을 이용자의 선택과 참여로 확장할 수 있는 분야"라며 "실사 영상 제작을 통해 쌓아온 경험을 바탕으로 하쿠호도 DY MaP와 함께 한·일 원작 IP와 오리지널 기획을 글로벌 이용자가 즐길 수 있는 인터랙티브 콘텐츠로 발전시키겠다"고 말했다.

하쿠호도 DY MaP 관계자는 "드라마 '허식당'을 통해 쌓아온 와이낫미디어와의 협력 관계를 FMV 게임으로 이어가게 돼 뜻깊다"며 "양사의 콘텐츠 기획·제작 역량과 일본 시장 네트워크를 결합해 한·일 IP의 새로운 가능성을 발굴하고, 일본과 글로벌 이용자가 즐길 수 있는 작품을 함께 개발해 나가겠다"고 말했다.

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