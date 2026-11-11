콘진원, 무역·서비스산업 유관기관과 MOU…K콘텐츠 수출 데이터 협력

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원은 11일 5개 기관과 서비스무역 협약을 체결했다
- 협약기관들은 분산된 수출실적·콘텐츠 분류체계 연계를 추진한다
- 콘텐츠 해외 거래 반영과 수출통계 기반 강화를 협의할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국콘텐츠진흥원은 한국무역협회, 한국무역보험공사, 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 한국해운협회, 한국관광협회중앙회 등 5개 기관과 '차세대무역플랫폼 서비스무역 협력체계 조성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 11일 밝혔다.
지난 10일 진행된 이번 협약은 디지털 콘텐츠, 소프트웨어, 관광, 해운 등 서비스무역의 중요성이 확대되는 가운데, 산업별로 분산된 수출실적 증명체계와 콘텐츠산업 분류체계를 연계해 용역·무체물 수출실적을 인정받을 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약기관들은 차세대무역플랫폼을 중심으로 관련 데이터의 연계·활용방안을 모색할 계획이다.
콘텐츠산업의 해외 거래는 완성된 콘텐츠의 판매뿐 아니라 지식재산(IP) 라이선싱, 플랫폼을 통한 디지털 유통, 포맷·저작권 등 권리 거래, 콘텐츠와 상품·서비스를 결합한 사업 등으로 다양해지고 있다.
그러나 상품무역 중심의 기존 방식으로는 이러한 거래 구조와 수출 성과를 충분히 파악하기 어려운 상황이다.
이에 콘진원은 현재 추진 중인 콘텐츠산업 분류체계 개선 결과를 서비스무역 분류체계와 연계하고, 이를 기업의 수출실적 증명 과정에 활용하는 방안을 협의할 예정이다. 이를 통해 콘텐츠산업조사와 해외 거래 데이터를 연결하고, 향후 콘텐츠 수출정책 수립에 필요한 통계 기반도 강화할 계획이다.
이번 협약을 통해 참여기관들은 콘텐츠산업 분류체계 고도화 및 국가표준 매핑, 서비스무역 수출실적 데이터 및 통계정보 연계, 인공지능(AI) 기반 산업별 수출실적 공동 심사체계 발굴·운영, 서비스무역 분류체계 고도화 및 국가표준 매핑, 서비스무역 기업의 수출실적 인정 지원 및 공동사업, 수출현장 애로 발굴 및 제도개선을 위한 정책협력을 추진한다.
콘진원은 콘텐츠산업 전문성을 바탕으로 라이선스 계약, 디지털 콘텐츠 공급 등 다양한 거래 형태가 정확하게 수출실적 확인과 분류 과정에서 적절히 반영될 수 있도록 협력할 계획이다.
또한 협약기관은 관련 법령과 내부 규정이 허용하는 범위에서 수출실적 데이터와 통계정보의 연계 가능성도 검토하고, 데이터 제공 범위 등 구체적인 협력 방안은 향후 실무협의를 통해 마련할 예정이다.
김윤지 콘진원장은 "콘텐츠산업의 글로벌 진출 방식이 지식재산(IP) 라이선싱과 디지털 유통 등으로 다양해지는 만큼, 산업 특성을 반영한 수출실적 관리체계 마련이 중요하다"고 말했다.
이어 "이번 협약을 통해 콘텐츠 기업의 다양한 해외 거래가 수출실적에 보다 정확하게 반영될 수 있도록 유관기관과 협력을 강화하겠다"라고 밝혔다.
alice09@newspim.com