김구연 경남도의원 "청년취업 정책 부서 변경…정책 연속성 우려"

AI 핵심 요약beta
- 김구연 위원장은 10일 경남도 청년취업 업무 이관을 따졌다.
- 경남도는 2027년 상반기 청년취업 업무를 청년정책과로 옮길 계획이다.
- 김 위원장은 부서 이관으로 산업현장 연계가 약화할 수 있다고 우려했다.
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기업 인력 수요와 취업 지원 공백 문제
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회에서 경남도가 오락가락하며 추진하고 있는 청년취업 정책 관련해 산업현장 연계 약화를 우려하는 목소리가 나왔다.
김구연 경남도의회 경제환경위원장(국민의힘·하동)은 10일 제438회 정례회 경제통상국 행정사무감사에서 청년취업 업무의 반복적인 소관 부서 변경 문제를 따졌다.
경남도는 2027년 상반기 조직개편을 통해 경제통상국 산업인력과가 맡은 청년취업 업무를 교육청년국 청년정책과로 이관할 계획이다.
하지만 청년취업 업무는 2024년 교육청년국에서 담당하다가 2025년 산업인력 정책과의 연계를 이유로 경제통상국 산업인력과로 넘어갔다. 조직개편안이 시행되면 2년 만에 다시 교육청년국으로 돌아가게 된다.
김 위원장은 "부서 이관 사유가 매번 달라지고 있다"며 "정책 추진의 연속성이 흔들릴 수 있다"고 직격했다. 그러면서 "2025년에는 산업인력 정책과의 연계를 이유로 산업인력과로 옮겼다가 이제는 대학 인재 육성을 이유로 다시 청년정책과로 이관하려 한다"고 쓴소리를 던졌다.
이어 "청년취업 정책을 단순한 일자리 알선 업무로 봐서는 안 된다"면서 "지역기업의 인력 수요를 파악하고 인재 양성, 취업 지원, 장기근속으로 이어지는 산업인력 정책의 한 축"이라고 질책했다.
또 "조선·방산·우주항공 등 제조업 비중이 큰 경남에서는 고졸 취업자를 포함한 다양한 청년층의 지역기업 취업과 정착을 함께 고려해야 한다"면서 "업무가 산업인력과에서 분리될 경우 기업 수요와 연계한 고졸 인재 취업 지원에 공백이 생길 수 있다"고 우려도 제기했다.
김 위원장은 "소관 부서 변경 자체보다 부서 간 협업체계 마련이 우선"이라며 "경제통상국과 산업인력과의 검토 의견을 정리해 의회에 제출하고 조직개편 이후에도 산업인력 정책과 청년취업 정책의 연계성을 유지할 방안을 제시하라"고 요구했다.
news2349@newspim.com