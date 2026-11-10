경남대, 조선소 AI 인재 육성 협약 체결…거제대·한국전기연구원과 협력

AI 핵심 요약beta
- 경남대·거제대·한국전기연구원은 10일 조선해양 AI 인재 양성 협약을 체결했다.
- 세 기관은 공동 교육과정과 피지컬AI 현장교육 모델을 개발하고 실습을 연계한다.
- 교육·연구·취업을 연결해 조선해양 제조현장에 필요한 지역 인재를 육성한다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남지역 대학과 연구기관이 손을 잡고 조선소 현장에 필요한 인공지능(AI) 인재 육성에 나선다.
경남대학교는 10일 거제대학교 정보관 국제세미나실에서 거제대, 한국전기연구원과 '조선해양 특화 제조AX 인재양성 생태계 조성을 위한 업무협력 협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 박정진 경남대 특임부총장과 박장근 거제대 총장, 강상희 한국전기연구원 원장 등 3개 기관 관계자 20여 명이 참석했다.
협약에 따라 연계편입과 공동 교육과정을 운영하고 제조AX 융합교육과 피지컬AI 현장교육 모델을 개발한다. 연구기관 연계 현장실습과 연구개발 체험, 지역산업 취업 연계, 지역정주형 인재 양성에도 협력한다.
경남대는 AI·전기·제조 분야를 결합한 융합교육과 전공심화교육을 맡는다. 거제대는 기초·실무교육을 담당하고 한국전기연구원은 첨단 연구개발 역량을 제공해 단계별 교육체계를 구축한다.
교육과 현장실습, 연구개발 체험, 취업을 연계해 학생들이 습득한 기술을 조선해양 제조현장에서 활용할 수 있도록 하는 것이 목표다.
세 기관은 지역성장 인재양성체계 사업과 초광역 성장엔진 인재육성사업, 조선해양플랜트 소재·부품·장비 특화단지 사업 등과 연계해 지역 전략산업 인재 양성과 산학연 협력을 확대할 계획이다.
협약식 뒤 참석자들은 거제대 실습시설과 한화오션 제조현장을 차례로 살펴봤다. 이어 산업 현장의 인력 수요를 교육과 연구에 반영하기 위한 협력 방안을 논의했다.
news2349@newspim.com