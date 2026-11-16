[르포] "개발해도 시험할 곳 없었다"…SK하이닉스가 소부장에 내준 1000평

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 10일 용인 클러스터에 소부장 실증공간을 조성했다
- 트리니티 팹에는 전공정·계측·검사장비 51대와 임대룸 15개가 들어선다
- 트리니티 팹은 2027년 4분기부터 실증 서비스를 시작할 예정이다
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소부장 양산 검증 지원…상용화 기간 30% 단축 목표
"계측기 한 대 50억원"…협력사 검증 부담 낮춘다
연구개발비 최대 50% 지원…실패한 도전도 보상
5년간 상생자금 1조4000억원…금융 지원도 확대
[용인=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터에 짓고 있는 초대형 반도체 생산시설 한복판에 협력사들을 위한 1000평 규모의 '실험실'을 연다. 국내 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 어렵게 기술을 개발하고도 실제 양산 환경에서 검증할 기회를 얻지 못해 상용화가 늦어지는 문제를 풀기 위해서다. 한 평이 아쉬운 생산시설의 일부를 협력사에 내줘 국내 반도체 공급망의 경쟁력을 함께 끌어올리겠다는 구상이다.
지난 10일 경기 용인시 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터. 여의도의 1.4배, 415만㎡ 부지 위로 대형 크레인 수십 대가 쉴 새 없이 움직였다. 하루 2만명가량이 투입되는 현장은 어느 쪽을 둘러봐도 공사판이었다. 맨 먼저 올라가는 1기 팹은 외벽 마감 작업이 한창이었다. 바로 옆에서도 대규모 공사가 숨 가쁘게 이어졌다.
공사용 대형 승강기 '클라이머'에 몸을 싣고 1기 팹 3층에 내렸다. 눈앞에 축구장 절반에 가까운 빈 공간이 펼쳐졌다. 3305㎡(약 1000평) 규모의 '트리니티 팹'이 들어설 자리다. 머지않아 이 텅 빈 바닥이 첨단 장비로 채워지고, 국내 소부장 기업들이 개발한 기술이 이곳에서 '실전' 시험대에 오른다.
◆ 정부·지자체·SK하이닉스 '삼위일체'…양산라인 한복판에 내준 실증 공간
트리니티(삼위일체)라는 이름에는 정부, 지자체, SK하이닉스 세 주체가 함께 만든다는 뜻이 담겼다. 총사업비 8746억원 가운데 SK하이닉스가 공간 제공을 포함해 4432억원을 대고, 정부가 3736억원, 경기도와 용인시가 577억원을 보탠다.
이 빈 공간에는 노광·식각·증착·세정 등 전공정 장비 26대와 계측·검사 장비 11대, 보조 장비 14대까지 모두 51대가 들어선다. 소부장 기업은 이 장비로 자사 소재와 부품을 실제 양산과 똑같은 조건에서 시험해볼 수 있다. 자체 장치를 직접 들고 와 시험할 수 있는 독립 임대룸도 15개 마련된다.
이런 시설이 필요한 이유는 소부장 업계의 오랜 악순환에 있다. 기술을 개발해도 양산 환경에서 검증받을 곳이 없어 제때 시장에 들어가지 못했다. 이기정 트리니티 팹 재단 대표는 "소부장은 하나라도 공급이 막히면 반도체 라인이 멈추는 핵심 전략 자산"이라며 "장비 기준으로 통상 3~4년 걸리는 상용화 기간을 최소 30%, 1년 이상 줄이는 것이 목표"라고 말했다.
◆ "계측기 한 대 50억…1000평 제공 감사함, 돈으로 환산 못 해"
현장에서 만난 협력사 대표들은 기대를 감추지 않았다. 그동안 겪어온 어려움을 털어놓는 목소리에도 힘이 실렸다.
이재호 테스(TES) 부회장은 "그동안은 개발 환경과 실제 라인 환경 차이가 너무 커 처음부터 다시 개발하곤 했다"며 "콘셉트를 잡고 양산까지 가는 데 기본 5~6년이 걸린다"고 말했다. 그는 이어 "대당 10억~50억원인 계측기는 일반 장비회사가 갖추기 어렵다"며 "양산라인이 부족해 난리인 상황에서 1000평을 소부장 업체에게 내줬다는 건 돈으로 환산할 수 없는 고마운 일"이라고 했다.
2022년 희귀가스 국산화에 성공한 티이엠씨(TEMC)의 유원양 대표도 같은 고충을 짚었다. 그는 "소재 하나를 평가하는 데 적게는 6개월, 많게는 2년이 걸린다"며 "양산 장비는 생산에 쓰느라 여유가 없는데, 평가 전담 팹이 생기면 장비 확보라는 허들이 사라질 것"이라고 말했다.
문을 열기도 전에 찾는 기업이 많다. 초기 기획 단계에서 소부장 기업 500여 곳에 수요조사를 돌리자 270여 곳이 긍정적인 답을 보냈다. 절반 이상이 응답한 셈이다. 이후 50여 개사를 상대로 한 추가 설문조사와 심층 인터뷰에서는 시설이 문을 열자마자 쓰겠다는 수요도 확인됐다.
트리니티 팹은 2027년 5월 클린룸 환경 구축을 마친 뒤 장비 설치와 성능 검증을 거쳐 같은 해 4분기부터 본격적인 실증 서비스를 시작한다. 걸어서 2분 거리에는 소부장 기업 50여 곳이 입주할 협력화단지도 조성되고 있다. 협력사 입장에서는 실증 라인을 바로 옆에 두게 되는 셈이다.
◆ "실패한 도전도 보상"…상생 프로그램 판 키웠다
트리니티 팹은 SK하이닉스가 키우고 있는 상생 프로그램의 한 축이다. 회사는 향후 5년간 1조4000억원을 투입해 협력사의 기술개발부터 검증, 양산, 판매까지 전 과정을 하나로 이어 지원한다. 이현철 SK하이닉스 구매전략담당은 "협력사의 실력이 곧 SK하이닉스의 경쟁력이고, 나아가 반도체 산업 전반의 경쟁력"이라고 강조했다.
올해 새로 도입한 'R&D 도전 보상제'가 대표적이다. SK하이닉스에 필요한 기술을 개발하는 협력사에 개발비의 최대 50%를 먼저 지급한다. 개발에 실패하거나 구매로 이어지지 않더라도 성과와 기여도를 따져 보상한다. 개발 위험을 대기업이 함께 짊어지겠다는 것이다. 이 담당은 "모두 실패하더라도 매몰비용으로 감수하겠다는 생각"이라며 "협력사가 마음껏 도전할 환경을 만들라는 최고경영진의 주문이 있었다"고 설명했다. 회사는 연내 최종 과제를 선정할 계획이다.
금융 지원의 판도 커졌다. 4개 시중은행, 무역보험공사와 함께 5년간 2조원 규모의 '수출공급망 강화보증'을 새로 만들었다. 지난달 협약 이후 한 달 만에 32개 사가 대출을 신청했다. 무이자로 운영하는 납품대금지원펀드는 500억원에서 1000억원으로 두 배 늘렸다. 지원 대상도 1차 협력사를 넘어 2·3차 협력사까지 넓혔다.
트리니티 팹은 이제 시작이다. 아직 장비 구축을 앞두고 있고, 기업별 시설 이용료와 세부 운영 기준도 마련 중이다. R&D 도전 보상제 역시 실패한 과제의 기여도를 어떻게 평가하고 보상할지 구체적인 기준을 세워야 한다. 지원 규모보다 중요한 것은 협력사들이 기술 검증에 드는 시간과 비용을 실제로 얼마나 줄이고, 이를 양산과 신규 수주로 연결해낼 수 있느냐다.
이기정 대표는 "트리니티 팹은 단순한 테스트 라인을 넘어 SK하이닉스와 소부장 기업들이 힘을 모아 K-반도체 생태계를 굳건하게 다지는 상생의 상징으로 거듭날 것"이라고 강조했다.
mkyo@newspim.com