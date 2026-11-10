거창군, 14일 '전통 삼베 제작' 체험 행사…가족 단위 참여 유도

AI 핵심 요약beta
- 거창군은 14일 거창삼베길쌈 공개행사를 개최한다고 밝혔다
- 행사에서 삼삼기·물레질·베짜기 등 전통 제작 과정을 시연한다
- 관람객은 전통놀이와 일부 삼베 제작 과정을 직접 체험한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 오는 14일 오전 10시부터 오후 5시까지 경상남도 무형유산 거창삼베길쌈 공개행사를 개최한다고 10일 밝혔다. 행사는 사단법인 향토민속보존협의회가 주관한다.
행사장에서는 삼에서 실을 만들고 베를 짜는 전통 방식이 시연된다. 삼삼기와 물레질, 실 나르기, 베매기, 베짜기 등 주요 공정을 순서대로 선보인다. 일부 과정은 관람객이 직접 체험할 수 있다.
가족 단위 방문객을 위한 전통놀이 프로그램도 마련된다. 투호와 공기놀이, 산가지놀이, 실팽이 만들기 등을 통해 세대 간 전통문화 체험이 이뤄질 예정이다.
거창삼베길쌈은 지역 여성들이 삼에서 얻은 섬유를 실로 만들고 베를 짜던 전통 기술이다.
2013년 경남도 무형유산으로 지정됐으며 거창삼베길쌈보존회가 전수교육과 공개행사를 통해 제작 기술을 이어가고 있다.
yun0114@newspim.com