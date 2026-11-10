함양군, '철도교통망 확충' 설문 군민 참여 요청…국가계획 반영 기대

AI 핵심 요약beta
- 함양군은 10일 제5차 국가철도망 계획 설문 참여를 요청했다
- 설문은 13일까지 철도망 확충 관련 군민 의견을 수렴한다
- 군은 약 203㎞ 대전~남해선 사업 반영을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 철도교통망 확충에 대한 지역 의견을 정부 계획에 반영하기 위해 경남 함양군이 군민 설문 참여를 요청했다.
함양군은 오는 13일까지 국토교통부가 추진하는 제5차 국가철도망 구축계획 수립 관련 설문조사가 진행된다고 10일 밝혔다.
이번 조사는 철도교통망 확충과 중장기 철도 투자 확대에 대한 국민 의견을 수렴해 국가철도망 구축계획 수립을 위한 기초자료로 활용하기 위해 마련됐다.
군은 대전~남해선 철도 건설사업의 국가철도망 구축계획 반영을 추진하고 있다. 해당 노선은 대전에서 옥천·무주·장수를 거쳐 함양·산청·하동·남해를 잇는 약 203㎞ 규모의 철도망으로 계획됐다.
설문에는 함양군민 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 함양군청 누리집에 게시된 안내를 통해 확인할 수 있다.
함양군은 공무원과 주민을 대상으로 설문 참여를 안내하고 지역 철도교통망 확충의 필요성을 알릴 계획이다.
군 관계자는 "대전~남해선은 지역 교통 여건 개선과 균형발전을 위해 필요한 사업"이라며 "국가계획에 사업 필요성이 반영될 수 있도록 군민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
yun0114@newspim.com