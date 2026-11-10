부산시 '2026 사랑의 김치나눔 한마당' 5000상자 김치 취약계층 전달

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 10일 사랑의 김치나눔 한마당을 개최했다
- 기업·기관 37곳과 자원봉사자 1000여 명이 참여했다
- 김치 5000상자는 취약계층 4000여 가구에 전달된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 기업과 시민의 정성이 김치 5000상자에 담겨 취약계층에 전달된다.
부산시는 10일 오전 벡스코 제2전시장 3층에서 부산지역 최대규모인 '2026 사랑의 김치나눔 한마당'을 개최했다고 밝혔다.
올해로 16회째인 맞는 이번 행사는 부산시가 주최하고 부산시자원봉사센터와 16개 구·군 자원봉사센터, 벡스코가 공동 주관했다.
이날 행사에는 기업·기관 임직원과 자원봉사단체 관계자 등 1000여 명이 참여했다. 참석자들은 후원금 전달식에 이어 절임배추에 양념을 버무리고 김치를 포장했다.
이번 행사에는 37개 기업과 기관이 1억8300만 원을 후원했다. 마련된 김치는 5000상자로 부산지역 홀로 어르신 가정 등 취약계층 4000여 가구에 전달된다.
김치는 16개 구·군 자원봉사센터 등 협력기관을 통해 각 가정에 배분된다. 전달 과정에서 대상 가구의 안부도 함께 확인할 예정이다.
부산시는 자원봉사자들을 위해 행사장에 푸드트럭을 마련하고 식사와 음료를 제공했다.
전재수 시장은 "후원 기업과 기관, 자원봉사자들의 참여에 감사드린다"며 "도움이 필요한 이웃을 살피는 나눔과 돌봄을 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com