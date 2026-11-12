남양주시, 국가유산 보존과 관광자원 활용 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 10일 국가유산청과 홍유릉 보존·관광 활용을 논의했다
- 참석자들은 홍유릉과 주변 상권을 잇는 보행 동선 개선을 살폈다
- 남양주시는 역사문화벨트 구축과 궁집 관광 편의시설 확충을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 지닌 10일 홍유릉에서 허민 국가유산청장과 정책 간담회를 열고 국가유산 보존과 관광자원 활용을 위한 협력 방안을 논의했다고 11일 밝혔다.
이날 간담회에는 최현덕 남양주시장과 최민희 더불어민주당 남양주갑 국회의원, 지역 시의원 등이 참석했다.
참석자들은 지역 국가유산의 역사적 가치를 보존하면서 관광자원으로 활용할 수 있는 방안을 비롯해 인근 지역 상권과의 연계 가능성을 집중적으로 살폈다.
남양주시는 국가유산청이 홍유릉 일대에 추진 중인 궁능조경자원센터 조성 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 도시관리계획 등 관련 행정절차에 적극 협조하기로 했다고 전했다.
홍유릉과 인근 이석영광장, 금곡동 상권을 연결하는 보행 동선 개선 방안도 제시했다. 사릉과 홍유릉 등 조선왕실 유산을 주변 역사문화자원과 연계한 탐방코스 및 관광콘텐츠를 개발해 역사문화벨트를 구축하는 방안도 논의했다.
남양주 궁집에 대해서는 시민과 관광객의 접근성과 이용 편의를 높이기 위해 야간 경관조명 등 관광 편의시설을 확충할 필요성이 제기됐다.
남양주시는 간담회에서 논의된 내용을 바탕으로 국가유산의 특성을 고려한 관광 활성화 방안을 지속적으로 검토하고 국가유산청 등 관계기관과 협의를 이어갈 방침이다.
최현덕 시장은 "홍유릉과 궁집은 남양주의 역사와 문화를 간직한 소중한 국가유산"이라며 "국가유산의 보존과 활용에 대한 다양한 의견을 나눈 만큼 관계기관과 긴밀히 소통해 시민과 관광객이 국가유산의 가치를 더욱 가까이 느낄 수 있는 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com