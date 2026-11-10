밀양문화관광재단, '꿈의 예술단' 신규거점기관 선정…'꿈의 극단 밀양' 운영

AI 핵심 요약beta
- 밀양문화관광재단이 10일 ‘꿈의 극단 밀양’ 신규거점기관에 최종 선정됐다
- 재단은 2027년부터 매년 최대 1억원의 국비를 지원받아 극단을 운영한다
- 아동·청소년 대상 뮤지컬 중심 참여형 문화예술교육과 멘토제를 추진한다
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지속 가능한 예술교육 거점 운영
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 파일럿 프로그램의 성과를 발판으로 '꿈의 극단 밀양'이 본격적인 출항에 나선다.
밀양문화관광재단은 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술교육진흥원이 주관한 '2026 꿈의 예술단 예비거점기관 지원사업' 운영 성과를 바탕으로 신규거점기관에 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.
이에 따라 재단은 2027년부터 매년 최대 1억 원의 국비를 지원받아 '꿈의 극단 밀양'을 운영한다.
재단은 올해 하반기 예비거점기관으로 선정돼 1600만 원의 국비를 지원받았다. 이후 지역 유관기관과 협력체계를 구축하고 아동·청소년이 참여하는 파일럿 프로그램을 운영하며 신규거점 전환을 준비했다.
'꿈의 극단 밀양'은 놀이와 체험을 중심으로 한 문화예술교육을 진행한다. 지역의 일상 공간을 탐방하고 참여자 간 관계를 형성하는 활동과 즉흥 쇼케이스 등 참여형 프로그램을 운영할 예정이다.
뮤지컬을 중심으로 여러 예술 장르를 접목한 교육과정도 마련한다. 아동·청소년이 예술 활동을 통해 자신의 생각과 감정을 표현하고 창의성을 키울 수 있도록 지원할 계획이다.
재단은 주민 참여 기반도 확대한다. 사업 참여자가 성장한 뒤 멘토로 다시 참여해 후배들의 활동을 돕는 구조를 단계적으로 구축할 방침이다.
박호성 대표는 "지역 유관기관과 시민들의 관심과 협력이 신규거점 선정으로 이어졌다"며 "아이들의 상상력과 표현력을 키우는 지속 가능한 예술교육 거점으로 운영하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com