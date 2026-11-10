칼뽑은 부산시의회…행정사무감사서 부산교통공사 사장 퇴장 조치

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회 건교위는 10일 김태호 부산교통공사 사장을 행정감사장에서 퇴장 조치했다
- 건교위는 공사의 약 5000억원 재정적자와 150억원 추가 부담을 지적했다
- 김 사장은 인력 증원 등이 포함된 노사합의에 책임 있는 판단을 요구받았다
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퇴장 조치로 경영 판단에 대한 책임 추궁
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사의 재정난과 인건비 부담을 둘러싼 논란이 행정사무감사장에서 기관장 퇴장 사태로 번졌다. 부산시의회는 김태호 사장의 임명 과정과 경영 판단을 함께 겨냥했다.
부산시의회 건설교통위원회(이하 건교위)는 10일 2026년도 행정사무감사에서 김태호 신임 부산교통공사 사장의 경영 판단에 책임을 물어 행정사무감사장에서 퇴장 조치했다고 밝혔다.
김 사장은 의원석에 인사한 뒤 감사장을 떠났으며 이후 안전수송본부장 등 관계 임원을 대상으로 감사가 이어졌다.
건교위는 부산교통공사가 약 5000억원의 재정적자를 안고 있다고 지적했다. 매년 연말이면 건설비와 시설투자비뿐 아니라 전기료와 4대 보험료 등 각종 지출을 유보하며 운영자금을 확보해야 할 정도로 재정 여건이 어렵다는 설명이다.
그럼에도 김 사장 취임 이후 진행된 노사협상에서 기존 인력 운영 방침이 변경됐다며 당초 13명을 재배치할 계획이었지만 협상 결과 일반직 35명을 증원하기로 하면서 약 150억 원의 추가 재정부담이 예상된다는 것이다.
세부적으로는 일반직 임금 인상과 인력 증원, 공무직 처우 개선, 자회사 시설 개선 등에 따른 비용이 포함된 것으로 알려졌다.
건교위는 경영 개선이 시급한 상황에서 별도의 자구책 없이 인건비 부담을 늘린 노사합의는 공기업 경영자로서 책임 있는 판단으로 보기 어렵다고 비판했다.
김 사장 임명 과정도 도마에 올랐다. 부산시의회 인사청문특별위원회는 과거 경영 이력과 공직윤리·이해충돌 우려 등을 이유로 김 사장 후보자에 대해 부적격 의견을 제시했다.
그러나 부산시는 노조 파업 우려와 도시철도의 안정적 운영 등을 고려해 임명을 강행했다는 것이다.
건교위는 김 사장의 경영 판단과 노사협상 결과에 대한 책임도 추궁했다. 이어 공사의 재정 운영 실태와 노사합의에 따른 추가 부담 규모 등을 집중 점검했다.
조상진 건설교통위원장은 "부산교통공사는 이미 5000억원에 달하는 적자로 매년 연말이면 각종 지출을 연체해야 할 만큼 심각한 재정난을 겪고 있다"며 "이런 상황에서 경영개선을 위한 자구 노력은커녕 시민의 혈세로 노조의 요구를 수용한 것은 공기업 사장으로서 무책임한 처사"고 강하게 비판했다.
이어 "공사의 적자를 줄이고 경영을 정상화해야 할 책임자가 오히려 재정부담을 키우는 결정을 내렸다면 그에 따른 책임을 져야 한다"며 "이번 퇴장조치는 이러한 경영책임을 엄중히 묻기 위한 것"이라고 강조했다.
ndh4000@newspim.com