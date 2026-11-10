용인특례시의회, 제308회 제2차 정례회 개회…32일간 일정 돌입

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시의회가 10일 제308회 제2차 정례회를 개회했다
- 시의회는 12월 11일까지 32일간 19건의 안건을 심의한다
- 2027년도 예산안과 올해 주요 사업 및 행정사무감사를 점검한다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회가 올해 주요 사업을 점검하고 내년도 예산안을 심의하는 제308회 제2차 정례회 일정에 들어갔다.
시의회는 10일 본회의장에서 개회식과 제1차 본회의를 열고 12월 11일까지 32일간의 회기를 시작했다.
이번 정례회에서는 조례안 13건, 예산안 2건, 보고 3건, 행정사무감사 결과 보고서 채택의 건 등 모두 19건의 안건을 다룬다.
장정순 의장은 개회사에서 "제10대 용인특례시의회에 많은 격려와 성원을 보내주신 111만 용인시민 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.
이어 "반도체 산업의 성장이 지역경제 전반의 활력으로 이어지고 시민들의 삶에 온전히 전달될 수 있도록 지역경제 활성화와 민생 안정에 더욱 세심한 관심과 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.
장 의장은 이번 정례회와 관련해 "올해 추진한 사업을 냉철하게 평가하고 내년 추진할 사업과 정책을 살펴보는 중요한 시기"라며 "행정사무감사가 의회와 집행부가 서로 존중하고 이해의 폭을 넓히는 가운데 시민을 위한 정책 중심의 감사로 평가받기를 기대한다"고 밝혔다.
특히 2027년도 예산안 심사에 대해서는 "시민의 삶에 촘촘히 스며들고 시민 모두가 혜택을 누릴 수 있도록 적재적소에 적절히 편성됐는지 꼼꼼히 살펴봐 달라"고 당부했다.
시의회는 오는 26일 제3차 본회의와 27일 제4차 본회의를 열 예정이다.
12월 1일부터 4일까지는 각 상임위원회에서 2027년도 예산안 등을 심사하고 8일부터 10일까지 예산결산특별위원회 종합심사를 진행한다.
마지막 날인 11일 제5차 본회의에서 안건을 의결한 뒤 정례회를 폐회할 계획이다.
seraro@newspim.com