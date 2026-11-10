김길수 용인시의원 "경전철 분쟁 장기화해도 시민 안전 공백 없어야"

AI 핵심 요약beta
- 김길수 의원은 10일 용인경전철 분쟁 중에도 운행·안전을 촉구했다
- 시행사와 운영사는 비용 16억원 유보를 둘러싸고 중재에 돌입했다
- 용인시에 인력·부품 수급과 정비 일정, 운행 연속성 점검을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 김길수 의원(구갈동·상갈동·국민의힘)이 용인경전철 시행사와 운영사 간 분쟁이 장기화하더라도 열차 운행과 시민 안전에 공백이 발생해서는 안 된다며 용인시의 적극적인 현장 점검과 대책 마련을 촉구했다.
김 의원은 10일 열린 제308회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "용인경전철은 하루 평균 3만4000여 명이 이용하는 시민의 교통수단이자 교량 구간을 운행하는 무인 노선"이라며 "시가 운영 상황을 세심하게 살펴야 한다"고 밝혔다.
용인경전철은 용인시와 사업 시행자인 용인경량전철㈜이 체결한 민간투자사업 실시협약에 따라 운영되고 있다. 실제 열차 운행과 유지보수는 시행사와 계약을 맺은 용인에버라인운영㈜이 맡고 있다.
하지만 운영사가 제안한 특별사업의 과업 이행 시기를 둘러싸고 시행사와 운영사 간 이견이 발생했다. 시행사는 관리 비용 일부인 16억 원을 유보한 뒤 지난 9월 27일 대한상사중재원에 중재를 신청한 상태다.
김 의원은 "어느 쪽 해석이 옳은지는 중재에서 가려질 일"이라며 "지금 우려하는 것은 다툼이 길어지는 동안의 실제 현장"이라고 말했다.
이어 "관리 운영 대가는 현장의 인건비와 전력비, 정비와 부품 구입에 사용되는 재원"이라며 "중재가 장기화할 경우 부품 발주가 지연되거나 정비 일정이 미뤄지고 숙련 인력이 이탈할 가능성을 살펴야 한다"고 지적했다.
그러면서 "철도의 안전은 한 번에 무너지지 않는다"며 "미뤄진 점검과 작은 지연이 쌓이면 사고로 이어질 수 있는 만큼 지금부터 현장을 점검해야 한다"고 강조했다.
김 의원은 ▲비용 유보 기간 인력·부품 수급 및 정비 일정에 공백이 있는지 직접 확인 ▲중재 기간 현장 안전 점검 강화 ▲운영 주체에 변동이 발생하더라도 운행과 안전이 유지될 수 있는 운영 연속성 대책 마련 ▲실시협약 범위 안에서 시행사와 운영사의 이견을 좁히기 위한 적극적인 역할 수행 등을 용인시에 다음과 같은 대책을 요구했다.
김 의원은 "시가 운영비를 제때 전액 지급해 온 점은 분명하지만 시의 책임은 지급으로 끝나지 않는다"며 "지급된 비용이 실제 현장의 안전으로 이어지고 있는지까지 확인해야 한다"고 말했다.
이어 인력과 부품 수급 상황, 안전 점검 실적, 운행 연속성 대책을 점검해 의회에 보고해 달라고 요청했다.
김 의원은 특히 "중재 결과가 어느 쪽으로 결론 나든 그 사이 발생한 공백은 되돌릴 수 없다"며 "지금 필요한 것은 누가 옳은지를 가리는 일이 아니라 분쟁 기간 시민 안전에 틈이 생기지 않도록 꼼꼼히 살피는 일"이라고 밝혔다.
seraro@newspim.com