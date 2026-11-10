박완수 경남지사, '재선충병 방제·산불 대응체계' 점검…"지역별 맞춤형 관리"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 10일 함안군 재선충병 방제 현장을 점검했다.
- 경남 방제 대상목은 4년 만에 22만 그루에서 111만 그루로 늘었다.
- 박 지사는 예방주사 확대와 산불진화 헬기 출동태세 강화를 주문했다.
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산불진화 헬기 비상출동 체계 확인
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 소나무재선충병 방제 대상목이 4년 만에 5배로 늘어난 가운데 재선충병 예방방제와 산불대응 태세 점검에 나섰다.
도는 박완수 지사가 10일 함안군 방제 현장과 산불진화 헬기 계류장을 잇달아 찾아 대응 태세를 점검했다고 밝혔다.
먼저 함안군 여항면 내곡리 예방나무주사 사업장을 방문해 재선충병 방제 상황을 확인했다. 이어 대산면 산불진화 임차헬기 계류장에서 헬기 가동 상태와 비상출동 준비 상황을 살폈다.
경남의 재선충병 방제 대상목은 2022년 22만 그루에서 올해 111만 그루로 증가했다. 2025년 6월부터 올해 5월까지 71만 그루를 방제했지만 약 40만 그루가 남아 추가 방제가 필요한 상황이다.
여항면 내곡리 사업장은 창원시 진북면과 맞닿은 25㏊ 규모 산림이다. 도는 재선충병이 여항산 일대로 번지는 것을 막기 위해 이곳을 방제 선단지로 지정하고 예방나무주사를 주기적으로 시행하고 있다. 예방나무주사는 피해목 제거와 달리 건강한 소나무림을 보호하기 위한 사전 조치다.
박 지사는 "피해목을 제거하는 방식만으로는 재선충병 확산을 막는 데 한계가 있다"며 "피해가 큰 지역은 확산을 억제하고 피해가 적은 지역은 조기에 방제하는 등 지역별 대응이 필요하다"고 말했다.
이어 "방제 시기를 놓치면 비용은 늘고 효과는 떨어진다"며 예방나무주사 확대와 지역별 피해 수준에 따른 인력·예산 투입을 주문했다.
박 지사는 재선충병을 국가 차원의 산림재난으로 관리해야 한다는 입장도 재확인했다. 도는 지난달 정부에 사회재난 지정과 범정부 방제체계 구축, 치료제·백신 개발, 인공지능과 드론을 활용한 방제기술 도입 등을 건의했다.
대산면 헬기 계류장에는 담수용량 5000ℓ급 대형 헬기 1대가 배치돼 있다. 경남도는 도내 10개 권역에서 산불진화 임차헬기 10대를 운용하고 있다.
박 지사는 운항 관계자들에게 장비 정비와 비상출동 체계를 점검하고 관계기관 간 협조를 유지해달라고 당부했다.
이날 현장에는 김수봉 경남도의회 농해양수산위원장, 차석호 함안군수, 이재철 경남도 환경산림국장 등이 참석했다.
news2349@newspim.com