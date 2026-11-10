송상조 부산시의원, "지역 광고산업 진흥 조례안 발의…수도권 집중 해소"

AI 핵심 요약beta
- 송상조 부산시의원이 10일 지역 광고산업 진흥 조례안을 발의했다
- 조례안은 종합계획 수립과 실태조사, 전문인력 양성 등을 담았다
- 조례안은 상임위 심사와 본회의 의결을 거쳐 확정될 예정이다
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지역 업체 성장 기반 마련
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 수도권에 집중된 광고시장 구조에 대응해 지역 광고산업로 육성하기 위한 제도 마련에 나섰다.
부산시의회 행정문화위원회 송상조 의원(국민의힘·서구1)은 지역 광고산업의 경쟁력을 높이고 지속 가능한 성장 기반을 구축하기 위해 '부산시 광고산업 진흥 조례안'을 발의했다고 10일 밝혔다.
조례안은 광고산업 진흥 종합계획 수립·시행을 비롯해 지역 광고산업 실태조사와 정책 연구, 전문인력 양성, 광고사업자 및 관련 단체 지원 등의 내용을 담고 있다.
건전한 광고문화 확산을 위한 사업 추진과 관련 기관·단체 간 협력체계 구축에 관한 사항도 포함됐다.
광고산업은 미디어·영상·디자인 등 다양한 분야와 연계되는 고부가가치 산업으로 평가받지만 부산을 비롯한 지역 광고업계는 수도권 중심의 시장 구조 속에서 사업 기반 확대에 어려움을 겪고 있다.
부산에서는 광고 분야 전문인력이 꾸준히 배출되고 있지만 지역에 정착해 역량을 발휘할 수 있는 산업 기반은 충분하지 않은 실정이다.
송 의원은 부산시 차원에서 지역 광고산업을 육성할 수 있는 정책적 근거를 마련하는 데 의미가 있다고 설명했다. 지역 업체와 전문인력이 함께 성장할 수 있는 환경 조성이 목표로 하고 있다.
송상조 의원은 "그간 지역 광고업계는 수도권 중심의 시장 구조 속에서 지역에서 발생하는 광고사업에도 지역 업체들이 참여할 기회를 충분히 확보하지 못했다"며 "이번 조례안은 부산시가 지역 광고산업에 보다 관심을 갖고 체계적으로 육성해 나갈 수 있는 제도적 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"고 설명했다.
한편 이번 조례안은 소관 상임위원회 심사와 본회의 의결 등을 거쳐 최종 확정될 예정이다.
ndh4000@newspim.com