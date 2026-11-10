경남도·진주·거제·의령, 생활밀착형 정책 4개 시책 수상

AI 핵심 요약beta
- 경남도와 진주시·거제시·의령군은 10일 지방자치경영대전에서 4개 시책이 수상했다.
- 경남도민연금은 민생안정 우수상, 진주형 미래 모빌리티는 대통령상을 받았다.
- 거제시 로컬푸드 정책과 의령형 청년 플랫폼도 분야별 우수상을 수상했다.
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정책 성과 도민 체감 효과 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =연금부터 교통·먹거리·청년정책까지 경남의 생활밀착형 정책들이 잇따라 수상의 영예를 안았다.
경남도와 도내 3개 시·군은 '제22회 대한민국 지방자치경영대전'에서 4개 시책이 수상했다고 10일 밝혔다.
행정안전부 등이 공동 주최하는 이 대회는 전국 지자체의 정책 사례를 평가·확산하는 자리다. 올해는 ▲민생안정 ▲지역활력 제고 ▲지역청년 지원 ▲지역특화 자원개발 4개 분야에서 31건이 우수사례로 선정됐다.
경남도는 '경남도민연금'으로 민생안정 분야 우수상(행정안전부 장관상)을 받았다. 이 제도는 은퇴 후 국민연금 수령 전까지 생기는 소득 공백기에 대비하도록 개인형퇴직연금(IRP) 납입액에 연 최대 24만 원, 최대 10년간 지원하는 전국 최초 사업이다.
올해 두 차례 모집에서 3만 명이 신청하며 조기 마감됐다. 경남도는 2027년 2만 명, 2028년부터는 매년 1만 명씩 가입자를 늘릴 계획이다.
진주시는 '진주형 미래 모빌리티 사업'으로 대상인 대통령상을 받았다. 통합교통서비스 '진주형 마스(MaaS)', 수요응답형 '하모콜버스', 어린이·청소년 시내버스 100원 요금제를 함께 추진한 정책이 평가받았다.
진주시는 전국 최초로 마스 플랫폼을 활용한 광역환승할인제를 도입했다. 올해 10월 기준 누적 이용객은 1477만 명, 이용객 증가는 427만 명, 교통비 절감 효과는 약 121억 원, 온실가스 감축은 5557t에 이른다.
시는 '기업과 이웃을 품은 로컬푸드로 차린 한 끼의 힘'으로 지역활력 제고 분야 우수상을 받았다. 먹거리통합지원센터를 중심으로 대기업, 학교, 공공기관, 복지시설을 연결하는 로컬푸드 공급망을 구축했다.
이 체계를 통해 지역 농산물 매출 302억 원을 달성했다. 참여 농가의 평균 소득도 2024년 3600만 원에서 2025년 3900만 원으로 늘었다.
의령군은 '청년 유입부터 정착까지, 의령형 청년 성장 플랫폼'으로 지역청년 지원 분야 우수상을 받았다. 문화·여가, 취업·창업, 귀농, 주거를 연계해 청년의 지역 정착을 지원하는 정책이다.
청년거점공간 '청춘만개'를 중심으로 교류와 활동을 지원하고, 맞춤형 청년정책 패키지를 운영한 점이 평가됐다. 의령군은 2026년 국가대표브랜드 청년정책 부문에서도 2년 연속 대상을 수상했다.
도는 시·군과 협력해 우수 시책과 정책 추진 경험을 공유하고 도민이 체감할 수 있는 정책 성과로 이어갈 계획이다.
news2349@newspim.com