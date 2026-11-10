전재수 부산시장 "'어촌뉴딜 3.0' 2개 사업 선정…국비 139억원 확보"

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 10일 어촌뉴딜 3.0 사업에 최종 선정됐다고 밝혔다
- 해운대·기장 4개 항에 국비 139억원 등 199억원을 투입한다
- 2027년부터 2030년까지 어항 정비와 생활환경 개선을 추진한다
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어촌 주민 생활환경 개선과 안전 기반 보강
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 미포·송정에서 학리·이천까지 낙후된 어항과 어촌 재생 프로젝트가 본격적으로 시작된다.
부산시는 해양수산부의 '2027년도 어촌뉴딜 3.0' 공모에서 해운대구 미포항·송정항과 기장군 학리항·이천항 2개 사업이 최종 선정됐다고 10일 밝혔다. 이로써 시는 국비 139억 원을 확보하고 2027년부터 2030년까지 4년간 사업을 진행한다.
총사업비는 199억2200만 원이다. 국비 70%, 시비 9%, 구·군비 21%를 투입해 주민 생활환경과 어업 기반시설을 개선한다.
이번 사업은 어촌 주민의 정주 여건과 안전 기반을 보강하는 '어촌회복형'으로 추진된다. 낙후된 어항시설을 정비하고 주민 편의시설과 공동 이용 공간을 확충하는 것이 핵심이다.
해운대구는 미포항과 송정항에 어촌스테이션을 조성하고 어구창고와 물양장 등을 정비한다. 항내 준설과 방파제 보강, 야간 조명 설치, 경관시설 정비도 추진한다. 두 시설에는 태양광 발전설비를 도입할 계획이다.
기장군은 학리항과 이천항을 생활권 단위로 정비한다. 마을회관과 어구창고를 손보고 수산물 보관시설과 어민 편의시설을 확충한다. 해양쓰레기 집하장도 설치할 예정이다.
주민 복지와 방문객 안내 기능을 갖춘 어촌스테이션 조성도 사업에 포함됐다. 주민 역량 강화 교육과 공동체 활동 등 지역 운영을 지원하는 프로그램도 함께 추진된다.
시는 이번 사업으로 어업 기반시설의 안전성을 높이고 주민 생활 여건을 개선한다는 방침이다. 친환경 에너지 도입을 통해 기후변화에 대응하고 어촌의 자립 기반도 강화할 계획이다.
시는 지난 2019년부터 어촌뉴딜 300 사업으로 9개 어항에 793억 원을 투입했다. 2023년부터는 어촌신활력증진 사업을 통해 2곳에 143억 원을 지원하고 있다.
전재수 시장은 "어항과 배후마을의 생활환경을 개선하고 주민이 체감할 수 있는 안전·편의시설을 확충하겠다"고 말했다.
해양수산부는 이번 공모에서 전국 71개 신청지를 심사해 40곳을 신규 대상지로 선정했다.
ndh4000@newspim.com