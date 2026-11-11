두원공과대학교 반도체부트캠프사업단, 캡스톤디자인 교내 경진대회 진행

AI 핵심 요약beta
- 두원공대 반도체부트캠프사업단은 5일 캡스톤디자인 경진대회를 개최했다.
- 6개 학과 14개 팀이 반도체 장비와 AI·IoT 융합 작품을 선보였다.
- 최우수상 등 10개 팀에 상장과 총 260만원의 시상금이 수여됐다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 두원공과대학교 반도체부트캠프사업단은 지난 11월 5일 파주캠퍼스 산학관 대강당에서 '2026 첨단산업 인재양성 반도체부트캠프 캡스톤디자인 경진대회'를 개최했다.
이번 대회에는 반도체과, 반도체디스플레이과, 반도체기계설계과, 디스플레이전자공학과, 모빌리티소프트웨어과, 간호학과 등 6개 학과에서 14개 팀 49명이 참가해 한 학기 동안 수행한 캡스톤디자인 결과물을 발표했다.
출품작은 피에스티, 피엘씨스, 인사이트랩, CNDI 등 4개 참여기업이 제시한 현장 과제와 학생들이 기획한 융복합 과제로 구성됐다. 반도체 세정 장비용 Auto Damper, PLC 기반 웨이퍼 자동 검사·분류 시스템, 반도체 패키지 공정 자동검사기, AI·IoT 기반 스마트 간호 카트, 시각장애인용 스마트 지팡이 등이 출품됐다.
학생들은 과제 기획부터 설계, 제작, 검증, 발표까지 전 과정을 팀 단위로 수행했으며 PLC 시퀀스 제어, HMI 연동, 비전 검사, 3D 모델링·프린팅 등 반도체 장비 및 SW설계 분야의 기술을 작품에 적용했다.
반도체디스플레이과 '스마트웨이퍼운송' 팀은 로봇팔과 비전 카메라를 활용해 웨이퍼의 스크래치와 파티클 불량을 판별하는 자동 검사·분류 시스템을 구현했다. 모빌리티소프트웨어과와 간호학과 학생들은 'AI·IoT 기반 스마트 간호 카트'를 공동 개발하며 전공 간 융합 사례를 선보였다.
대회는 작품 평가와 심사위원 총평, SK하이닉스 재직 졸업생 직무 특강, 시상 순으로 진행됐다. 최우수상은 모빌리티소프트웨어과의 'AI-IoT 기반 독거노인 생활 패턴 분석 서비스'와 반도체디스플레이과의 '자동 서빙 로봇 제작 프로젝트'가 수상했다. 우수상 3개 팀과 장려상 4개 팀을 포함해 총 10개 팀에 상장과 시상금 260만원이 수여됐다.
이날 행사에서는 2025년 반도체부트캠프 프로그램에 참여한 뒤 현재 SK하이닉스에 재직 중인 두원공대 졸업생의 직무 특강도 진행됐다. 졸업생은 취업 준비 과정과 현장 직무 경험을 바탕으로 캡스톤디자인 활동을 직무 포트폴리오로 활용하는 방법을 공유했다.
이번 경진대회는 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 지원하는 '첨단산업 인재양성 부트캠프(반도체 분야)' 4차년도 사업의 교육성과를 공유하기 위해 마련됐다. 사업단은 반도체장비 유지보수·기구설계·SW설계, 생체반도체, AI 융합 등 다양한 디그리 교육과정을 운영하고 있다.
강건용 두원공대 총장은 "학생들이 기업과 함께 완성한 작품에서 현장형 반도체 인재의 가능성을 확인했다"며 "산학협력을 더욱 확대해 우리 대학을 첨단산업 인재양성의 거점으로 키워가겠다"고 말했다.
이무영 반도체부트캠프사업단장은 "이번 경진대회를 통해 마이크로디그리 교육과 산학협력의 성과를 확인했다"며 "교육과 현장 경험이 취업으로 이어질 수 있는 인재양성 체계를 지속적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.
사업단은 우수 평가 작품을 '전문대학 연합 캡스톤디자인 경진대회'에 출품하고, 내년에도 참여기업과 현장 과제를 확대해 교육과 산학협력 실습, 취업을 연계하는 인재양성 모델을 운영할 계획이다.
whitss@newspim.com