산청군·진주시, 첫 공동 채용박람회 개최…구인난 해소·취업 기회 확대

AI 핵심 요약beta
- 산청·진주 지자체가 10일 첫 공동 채용박람회를 개최했다
- 지역 중소기업 48곳이 참여해 현장면접과 취업 상담을 진행했다
- 양 지자체는 인력 정보 공유와 구인·구직 협력을 확대할 방침이다
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구인·구직 지원 협력 확대
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 기업과 구직자를 잇는 경남 산청·진주의 첫 공동 채용박람회가 취업 지원 프로그램과 함께 진행됐다. 양 지자체가 민선 9기 출범 후 처음으로 함께 연 채용박람회이다.
양 지자체는 10일 진주실내체육관에서 구직자에게 취업 기회 제공과 기업에게 구인난 해소를 위해 '공동 채용박람회'를 개최했다고 밝혔다. 산청·진주 지역 중소기업 48곳이 참여한 가운데 현장면접과 취업 상담이 진행됐다.
행사장은 채용관, 일자리 홍보관, 부대 행사관, 특별관 등 4개 공간으로 구성됐다. 채용관에는 산청·진주 지역 중소기업 48곳이 참여해 구직자를 대상으로 현장면접을 진행했다.
행사장을 찾지 못한 구직자를 위해 이력서 접수 대행 서비스도 운영됐다. 참여 기업은 현장에서 인력 수요를 설명하고, 구직자는 면접과 상담을 통해 채용 가능성을 확인할 수 있었다.
일자리 홍보관에는 고용노동부 진주지청, 경상국립대학교, 한국폴리텍대학 진주캠퍼스, 한국장애인고용공단 경남서부지사 등이 참여했다. 이들 기관은 취업 연계 상담과 직업교육 안내, 고용 정책 정보를 제공했다.
부대 행사관에서는 이력서용 증명사진 무료 촬영, 퍼스널 컬러 진단, 취업 타로, 면접 정장·헤어·메이크업 코칭 등이 진행됐다. 아로마 테라피와 캘리그래피 체험 부스도 함께 운영됐다.
특별관에서는 조하림 도움교육컨설팅 대표가 '경험을 경쟁력으로 바꾸는 나의 업무 강점 설계하기'를 주제로 강연했다. 구직자들이 자신의 경험을 취업 역량으로 연결하는 방법을 살펴보는 시간이었다.
유명현 산청군수는 행사장을 찾아 기업 관계자를 격려하고 구직자와 대화하며 취업 과정의 어려움을 살폈다.
양 지자체는 이번 박람회를 계기로 지역 간 인력 수요와 공급 정보를 공유하고 구인·구직 지원 협력을 확대할 방침이다.
m25322532@newspim.com