안성시, 겨울철 도로 제설대책 가동…15일부터 4개월간 운영

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 10일 겨울철 도로 제설대책 추진을 밝혔다.
- 시는 15일부터 내년 3월 15일까지 제설대책을 시행한다.
- 제설장비 556대와 인력 500명을 확보해 대응을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 겨울철 대설과 도로 결빙으로 인한 안전사고 예방을 위해 제설 준비를 마치고 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간 겨울철 도로 제설대책을 추진한다.
안성시는 사전 준비 기간 동안 상습 결빙 구간과 마을안길, 이면도로 등 제설 취약지역에 대한 전수조사를 실시하고 구간별 전담 책임자를 지정해 현장 대응 체계를 강화했다고 10일 밝혔다.
시는 민간 위탁을 통해 제설장비 556대와 작업 인력 500명을 확보하고 자동제설장치 2개소를 신규 설치했다.
이와 함께 자체 제설장비 정비를 완료하고 제설제를 충분히 비축했으며 권역별 전진기지에 장비 배치도 마무리했다.
아울러 제설차량을 긴급자동차로 지정해 신속한 이동 경로를 확보하는 한편 인접한 6개 시·군과 제설 협력체계를 구축했다.
이에 따라 시는 강설 예보가 발령되면 결빙 취약 구간을 중심으로 제설제를 사전 살포하고 장비를 현장에 전진 배치해 신속한 제설작업을 통해 시민 불편을 최소화한다는 계획이다.
시 관계자는 "겨울철 철저한 사전 점검과 신속한 대응을 통해 시민들이 안전하게 도로를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com