안성시, 국가철도망 구축계획 설문조사 참여 당부…13일까지 진행

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 10일 국가철도망 구축계획 설문 참여를 당부했다
- 설문조사는 13일까지 진행되며 철도 확충 의견을 수렴한다
- 시는 평택~부발선 등 지역 현안 반영 기회로 기대한다고 밝혔다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 위한 대국민 설문조사에 시민들의 참여를 당부했다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 국토교통부가 추진하는 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)' 수립 과정에서 국민 의견을 수렴하기 위해 설문조사가 오는 13일까지 진행된다.
이번 설문조사는 향후 10년간 국가철도망 구축의 기본 방향과 철도 확충 필요성 등에 대한 국민 의견을 직접 반영하기 위해 마련됐다.
국토교통부 누리집과 통합 모바일 앱 '코레일플러스(KORAIL+)', 주요 철도역 및 홍보 포스터에 안내된 QR코드를 통해 누구나 참여할 수 있다.
주요 설문 내용은 국가철도망 구축계획의 정책 목표를 비롯해 신규 철도사업 선정 기준, 투자 규모와 우선순위 등이다.
시는 이번 설문조사가 평택~부발선 등 지역의 주요 철도망 확충 사업에 대한 시민들의 요구와 교통 여건 개선 필요성을 정부에 전달할 수 있는 중요한 기회가 될 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 "이번 설문조사는 국가 철도망 확충 방향에 국민의 목소리를 반영하는 의미"라며 "평택~부발선 등 지역 철도 현안이 정부 계획에 적극 반영될 수 있도록 많은 시민들이 참여하길 바란다"고 전했다.
제5차 국가철도망 구축계획은 2026년부터 2035년까지 적용되는 국가 중장기 철도망 계획이다.
lsg0025@newspim.com