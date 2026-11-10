안성시, 하수처리수 재이용사업 준공…금석천에 하루 1만4000톤 공급

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 10일 하수처리수 재이용시설을 준공했다
- 시는 하수처리수를 금석천 상류에 하루 1만4000톤 공급한다
- 총 247억9800만원을 투입해 물순환 체계를 구축했다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 하수처리수를 재활용해 하천 유지용수로 공급하는 재이용시설을 준공하며 지속 가능한 물순환 체계 구축에 나섰다고 10일 밝혔다.
시는 안성공공하수처리시설 방류수를 재처리해 금석천 상류에 공급하는 '공공하수도시설 하수처리수 재이용사업' 준공식을 개최하고 시설 운영에 들어갔다.
이번 사업은 갈수기 하천 유량 부족 문제를 해소하고 건천화를 방지해 안정적인 수자원 공급과 건강한 수생태계를 조성하기 위한 것으로 총 247억9800만 원이 투입됐다.
시는 지난 2020년부터 사업을 추진해 안성공공하수처리시설에서 금석천 상류까지 연결되는 총연장 7.7㎞의 송수관로와 재이용시설, 방류시설을 구축했다.
이를 통해 하루 최대 1만4000톤의 재이용수를 공급할 수 있게 됐다. 특히 이번 사업은 안성시 최초로 하수처리수를 하천유지용수로 활용하는 재이용시설을 구축한 사례다.
김보라 안성시장은 "하천은 생태계를 살리는 터전이자 시민들이 자연과 함께하는 소중한 생활공간"이라며 "하수처리수 재이용시설에서 공급되는 물이 금석천에 새로운 활력을 불어넣고 시민들의 일상을 더욱 풍요롭게 만드는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com