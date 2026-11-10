안성소방서, '119안심콜' 집중 홍보…"장애인·어르신 안전망 강화"

AI 핵심 요약beta
- 안성소방서는 10일 응급취약계층 대상 119안심콜 홍보에 나섰다
- 119안심콜은 질병·약물·보호자 정보를 등록해 맞춤 구급을 지원한다
- 장애인과 독거노인 등은 위급상황에 대비해 사전 등록이 중요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성소방서가 11월 불조심 강조의 달을 맞아 장애인과 어르신 등 응급상황 취약계층을 대상으로 '119안심콜 서비스' 집중 홍보에 나섰다.
안성소방서는 응급상황 발생 시 신속하고 적절한 구급서비스 제공을 위해 '119안심콜 서비스' 이용 활성화 홍보에 들어갔다고 10일 밝혔다.
이번 홍보는 '화재보다 무서운 응급상황, 119안심콜이 생명선입니다'란 주제로 화재 예방과 함께 응급상황 취약계층의 안전을 강화하고 사전 등록의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.
119안심콜은 이용자가 질병 정보와 복용 약물, 보호자 연락처 등을 미리 등록해 두면 119 신고 접수 시 해당 정보가 종합상황실과 출동 구급대에 전달돼 환자 특성에 맞는 응급처치를 지원하는 서비스다.
특히 장애인과 독거노인 등 의사소통이 어렵거나 거동이 불편한 시민들은 위급상황에서 자신의 건강 상태를 정확하게 설명하기 어려운 경우가 많아 사전 정보 등록이 중요하다.
장진식 안성소방서장은 "불조심 강조의 달을 맞아 화재 예방뿐만 아니라 응급상황에 취약한 이웃들의 안전에도 관심을 기울여야 달라"고 당부했다.
lsg0025@newspim.com