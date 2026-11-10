평택해수청, 143개소 항로표지시설 특별 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 평택해수청은 10일 겨울철 해상사고 예방을 위해 특별점검에 나섰다
- 평택·당진항 항로표지시설 143개소를 12월 말까지 점검한다
- 등화·전원설비를 점검하고 위험 요인은 현장에서 개선할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택지방해양수산청은 겨울철 해상 안전사고 예방을 위해 평택·당진항 항로표지시설 143개소를 대상으로 특별 안전점검에 나선다고 10일 밝혔다.
이번 특별안전점검은 오는 12월 말까지 약 2개월간 평택·당진항 바닷길을 안내하는 항로표지시설 등을 대상으로 실시된다.
항로표지는 선박의 안전한 항해를 위해 무역항 출입 항로를 비롯해 암초, 항만 입구, 방파제 등의 위치를 알려주는 시설이다.
특히 야간에는 불빛의 색상과 점멸 주기 등 등화 신호를 통해 선박의 안전 운항을 지원하며 등화시설의 경우 주로 태양광 축전지를 전원으로 사용하고 있어 일조량이 감소하는 겨울철에는 전원 부족에 따른 소등 사고 예방을 위한 철저한 관리가 요구된다.
평택해수청은 이번 점검에서 등화시설과 전원설비의 운용 상태를 중점적으로 확인하고 겨울철 기상 악화 상황에서도 시설이 정상적으로 운영될 수 있도록 위험 요인과 미비점을 사전에 점검·개선할 계획이다.
또한 점검 과정에서 발견된 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정하고 구조물 보수 등 중점 개선이 필요한 사항은 예산 확보 후 유지보수 사업을 추진해 안전관리 수준을 높일 방침이다.
이호진 평택지방해양수산청 항행정보시설과장은 "안전한 해상교통 환경 조성을 위해 선박 항행 위험 요소를 지속적으로 발굴하고 해소해 나가겠다"고 전했다.
krg0404@newspim.com