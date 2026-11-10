"제설은 눈 내리기 전 부터"…도공 서울경기본부, 사전 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 서울경기본부는 10일과 11일 제설 대비 현장 사전점검을 실시했다
- 도공 서울경기본부는 15일부터 제설대책 기간을 운영하고 취약 구간을 점검한다
- 제설제 3만6000여톤과 장비 145대, 인력 258명을 투입할 계획이다
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[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 한국도로공사 서울경기본부(이하 도공 서울경기본부)는 10일과 11일 이틀간 '제설 대비 현장 사전점검'을 실시한다고 밝혔다.
오는 15일부터 시작되는 제설대책 기간을 대비해 기술처장, 도로부장 등 본부 책임자들이 ▲제설창고 제설제 입고 및 적치 상태 ▲결빙 취약 구간 염수분사장치 분사 및 가변형 속도제한 시스템(VSL) 작동 상태 ▲휴게소 겨울철 대비 상태 등 동서울·수원·경기광주·이천·용인지사의 제설준비상태를 확인한다.
도공 서울경기본부는 폭설을 대비해 염화칼슘 3558톤, 소금 3만2722톤 등 약 3만6000여톤의 제설제를 확보했고 145대의 제설장비와 258명의 제설인력을 투입할 계획이다.
특히 이달 안에 염수분사장치 10개소를 새로 설치해 결빙 사고를 예방하고 결빙 취약 구간의 염수분사장치, 결빙 주의표지, 가변정보표지(VMS), 가변형 속도제한 시스템(VSL) 등의 작동상태도 점검한다.
도공 서울경기본부 관계자는 "제설은 눈이 내리기 전부터 시작된다"며 "취약지점 점검을 통해 눈이 와도 안심할 수 있는 고속도로를 만들겠다"라고 말했다.
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