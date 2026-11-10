성남시 "수광선 도촌야탑역 경제성 미달"...주민에 추진불가 설명

AI 핵심 요약beta
- 성남시는 9일 도촌야탑역 신설 주민설명회를 열었다
- 도촌야탑역 경제성은 0.46으로 법규 기준을 충족하지 못했다
- 시는 원도심·분당 개발과 연계한 교통 개선을 검토한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 수서~광주 복선전철 노선 '가칭 도촌야탑역' 신설 사전타당성조사 결과 경제성(B/C)이 0.46에 불과해 추진이 어렵다는 입장을 밝혔다.
성남시는 지난 9일 주민설명회에서 추진 경과와 경제성·기술적 검토 결과 도촌야탑역 신설 경제성(B/C)이 지난 8월 0.38에 비해 0.46으로 소폭 상승했지만 법규상 기준을 충족하지 못했다고 10일 밝혔다.
또 성남시가 국가철도공단에 제시했던 장래역 신설에 대비한 정거장 구조물 사전 시공 등 기반시설 사전 설치도 신설과 별개로 볼 수 없기 때문에 경제성확보가 필요하다는 공단의 입장을 전했다.
성남시 관계자는 "주민들의 숙원사업인 도촌야탑역 신설은 법규에서 정한 기준을 충족하지 못해 안타깝다"며 "지역 교통 여건 개선과 원도심 재개발과 분당 재건축 등 대규모 개발계획과 연계해 다양한 대중교통 개선 방안을 지속적으로 검토하겠다"고 말했다.
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