듀오, AI 시대 커플매니저 역할 조명

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오가 AI 기반 매칭 기술과 데이팅 앱이 확산되는 가운데, 커플매니저의 전문성을 활용한 맞춤형 결혼 서비스를 제공한다고 밝혔다. 알고리즘만으로 파악하기 어려운 개인의 가치관과 관계 형성 요소를 고려하는 커플매니저의 역할이 주목받고 있다.

[이미지=듀오]

듀오는 해외 학술 연구를 인용해 데이터 기반 매칭 시스템과 커플매니저의 상담을 결합한 맞춤형 결혼 서비스의 가치를 조명했다.

미국 애리조나주립대학교 리젤 샤라비 교수가 2024년 국제학술지 Journal of Social and Personal Relationships에 발표한 연구에 따르면, 커플매니저는 고객이 제시한 조건에 적합한 상대를 연결하는 데 그치지 않고 고객이 원하는 배우자상을 발견하거나 기존의 선택 기준을 재평가하도록 돕는 역할을 수행한다.

해당 연구는 커플매니저 29명을 대상으로 배우자 선정 기준과 서비스의 특징을 조사한 첫 번째 연구와 성공적으로 매칭된 커플 31쌍의 데이터를 분석한 두 번째 연구로 구성됐다. 이를 통해 고객의 배우자 선호 조건과 실제 매칭 과정에서 커플매니저가 고려하는 판단 기준을 살펴봤다.

첫 번째 연구에서는 커플매니저들이 경제적 안정성, 직업, 비흡연 여부 등 객관적인 조건 외에도 신뢰성, 의사소통 능력, 정서적 안정성 등을 중요하게 고려하는 것으로 나타났다. 상대방이 타인을 대하는 태도나 목소리, 행동 방식처럼 프로필만으로 파악하기 어려운 정성적 정보 역시 관계 형성에 필요한 요소로 평가됐다.

또한 배우자 선호 조건을 일률적으로 구분하기보다 개인의 상황과 가치관에 맞춰 유연하게 해석해야 한다는 의견도 확인됐다. 연구에 참여한 한 커플매니저는 자녀 계획을 '원한다' 또는 '원하지 않는다'로만 구분할 경우 다양한 개인적 상황과 가치관을 충분히 반영하기 어렵다고 설명했다.

두 번째 연구에서는 성공적으로 매칭된 커플 31쌍의 데이터를 통해 지적 능력, 의사소통 능력, 유머 감각 등 여러 배우자 선호 조건을 확인했다.

샤라비 교수는 알고리즘 기반 매칭이 방대한 데이터를 효율적으로 분석해 배우자 선호를 이해하는 데 유용한 정보를 제공한다고 설명했다. 동시에 커플매니저의 심층 상담은 고객이 배우자 선택 기준을 다시 살펴보고 자신에게 중요한 조건을 발견하도록 돕는다는 점을 강조했다.

듀오는 자체 매칭 시스템인 DMS(Duo Matching System)와 커플매니저의 상담을 결합한 맞춤형 결혼 서비스를 운영하고 있다. DMS는 회원의 다양한 정보를 분석해 매칭을 지원하며, 커플매니저는 고객의 결혼관과 생활 방식, 배우자에 대한 기대 등을 심층적으로 파악해 만남을 조율하는 역할을 맡는다.

듀오 관계자는 "데이터 기반 매칭 시스템은 회원의 조건을 체계적으로 분석하지만, 실제 성혼에는 개인의 가치관과 정서적 교감 등 다양한 요소가 작용한다"고 설명했다. 이어 "최근에는 경제력이나 외모뿐 아니라 반려동물에 대한 인식, 취미, 생활 방식 등 배우자 선택 기준이 다양해지고 있다"며 "이러한 요소를 심층적으로 파악하는 커플매니저의 '촉'과 '휴먼 터치'가 AI만으로는 대체하기 어려운 듀오의 핵심 경쟁력"이라고 덧붙였다.

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