이용운 부산시의원 "자갈치아지매시장 해수 공급시설 감사 청구해야"

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"설계 검토 미비…재설치 등 개장 지연"

"상권 침체 우려·개장 지연 시민 부담 초래"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 235억 원을 들여 지은 부산 자갈치아지매시장이 해수시설 재설치 비용과 개장 지연 문제로 부산시의회 행정사무감사 도마에 올랐다.

해수 공급시설 재설치에 20억 원 이상이 추가로 들어갈 예정이서 책임 규명과 함께 감사원 감사를 청구해야 한다는 목소리를 나왔다.

부산시의회 이용운 의원[사진=부산시의회] 2026.07.28

부산시의회 이용운 의원은 9일 제341회 정례회 해양수도전략실 행정사무감사에서 자갈치 수산명소화 건립사업의 설계·시공 과정과 개장 지연 문제를 따졌다.

자갈치아지매시장은 자갈치시장 일대 노점을 정비하고 상인들을 실내 판매시설로 이전하기 위해 추진됐다. 총사업비 235억 원을 들여 2개 동, 연면적 4268.81㎡ 규모로 건립됐지만 수요 예측과 시설 규모 산정, 내진설계 검토, 입점 자격과 사용료를 둘러싼 논란이 이어졌다.

이 의원은 건물 이관 이후에도 시설의 구조와 운영 적합성을 충분히 확인했는지 물었다. 특히 수산시장 운영에 필요한 해수관이 천장과 바닥을 오가며 여러 차례 꺾여 설치된 점을 들어 배관 설계의 적정성을 지적했다.

물과 습기에 노출되는 시장 특성에 맞지 않는 천장 마감재도 문제로 제기됐다. 2층 꼼장어 매장은 연기와 열기가 발생하는 공간인 만큼 환기시설과 창문, 천장 구조가 실제 영업 환경을 감당할 수 있는지 검토해야 한다는 주장이다.

해수 공급시설에는 중복 투입 논란이 불거졌다. 2019년 18억 원을 들여 해수펌프와 배관시설을 설치했지만 제대로 활용하지 못했고 올해 다시 20억 원 이상을 투입해 시설을 재설치하는 상황이라는 게 이 의원의 설명이다.

이 의원은 "최초 설계 단계에서 시설 용량과 운영 조건을 제대로 검토했다면 추가 비용을 줄일 수 있었을 것"이라며 "시민 부담으로 이어지는 재시공의 원인과 책임을 밝혀야 한다"고 직격했다.

건물별 용도지역이 달라 공유재산 사용료에 차이가 발생한 점도 입점 지연의 원인으로 거론됐다. 인접한 두 건물이 각각 준공업지역과 일반상업지역에 속하면서 상인 간 부담 차이가 생겼고 일부 상인의 입점 거부로 이어졌다는 것이다.

이 의원은 "입점 이후 상인들의 부담을 줄일 감면 방안과 시장 활성화 대책도 마련해야 한다"고 요구했다.

그러면서 "시설 결함을 보완하지 않은 채 개장할 경우 상권 침체와 안전 문제로 이어질 수 있다"며 "전면 개보수뿐 아니라 철거 후 재건축까지 검토해야 한다"고 강조했다.

이 의원은 "설계와 시공, 건물 이관, 시설 개선에 이르는 전 과정을 다시 조사하고 추가 비용 발생 경위와 책임 소재를 규명하기 위해 건설본부와 해양수도전략실에 대한 감사원 감사를 청구해야 한다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com