진주시 '2026 국제농식품박람회' 성료…34만2500명 관람

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273개 기업 참여 프로그램 다양화

320만 달러 수출계약 성과 도출



[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 농업기술과 체험, 공연이 어우러진 진주국제농식품박람회에 닷새 동안 34만2500명의 발길이 이어지며 지역 대표 농업축제로 자리매김했다.

경남 진주시는 지난 4일부터 8일까지 닷새간 진주종합경기장 일원에서 열린 '2026 진주국제농식품박람회'를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.

지난 4일 진주종합경기장 일원에서 열린 '2026 진주국제농식품박람회' 개막식[사진=진주시]2026.11.09

올해 박람회는 '농업과 함께하는 힐링 나들이'를 주제로 17개국 273개 기업이 참가해 530개 부스를 운영했다.

시가 집계한 관람객은 34만2500명으로 지난해 33만 명보다 1만2500명 늘었다. 참가 기업과 부스 규모도 지난해의 16개국 261개사, 519개 부스에서 각각 확대됐다.

농기자재관에는 생활밀착형 농기계와 스마트농기계, 농업 자동화 시스템 등이 전시됐다. 농업인과 관람객은 현장에서 최신 농기계와 자동화 기술을 살펴보고 상담을 진행했다.

홍보관에는 경남도, 대한민국GAP연합회, 경상국립대학교, 국립농산물품질관리원 등이 참여해 농업정책과 농식품 안전관리 관련 정보를 소개했다. 녹색식품관에서는 경남과 진주시를 비롯한 지역의 농특산물이 전시·판매됐다.

종자 생명관에서는 고구마, 콩, 참깨, 수수 등 토종종자 130종 700여 점이 전시됐다. 진주시는 증식·보존 중인 토종종자 1만 점을 관람객 2000여 명에게 무료로 분양했다.

농업체험 1·2관에서는 밤 마들렌, 딸기·초코 쌀도넛 만들기, 테라리엄 화분 만들기 등 28개 체험 프로그램이 운영됐다. 올해 새로 마련된 야외 체험부스에서는 아이스크림 만들기, 우유 시식, 게임 등이 진행됐다.

주말인 7일과 8일에는 야외무대에서 문화·예술 공연이 이어졌다. 서찬우, 김미나재즈, 정음가야금 등의 공연과 정미애, 손빈아 등의 트로트 공연이 열렸다.

박람회 기간인 6일 MBC 컨벤션홀에서는 해외바이어 초청 수출상담회가 열렸다. 17개국 바이어 43명과 국내 수출기업 50곳이 참가해 신선 농산물과 농가공품의 해외 진출 방안을 논의했다.

상담 결과 320만 달러의 수출계약과 960만 달러의 업무협약이 체결됐다. 진주시는 이를 합산한 1280만 달러를 이번 상담회의 성과로 집계했다.

시는 행사장 조성 단계부터 배관과 배선을 매립형으로 시공하고 안전요원을 배치했다. 향토음식 장터와 푸드트럭도 운영했으며, 쉼터와 화장실 등 편의시설을 확충했다.

news2349@newspim.com