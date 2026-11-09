광명시, 2036년까지 'AI 지능형교통체계' 구축...스마트 교통도시 도약

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 9일 지능형교통체계 기본계획 최종보고회를 열었다
- 광명시는 2036년까지 AI 기반 교통안전 시스템을 단계적으로 구축한다
- 광명시는 미래 모빌리티와 연계해 첨단 교통체계를 고도화할 방침이다
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스마트 횡단보도 및 C-ITS·3기 신도시 UAM 모빌리티 고도화
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 교통사고 위험을 줄이고 시민의 이동 편의를 높이기 위한 미래형 교통 인프라 구축의 밑그림을 완성했다.
시는 9일 '광명시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역' 최종보고회를 열고 '더 안전하고 더 스마트한 인공지능(AI) 교통도시 광명'을 비전으로 하는 2036년까지의 중장기 실행계획을 확정했다고 밝혔다.
이번 계획은 안전·효율·편리·혁신을 4대 목표로 설정하고 2027년부터 2036년까지 10년간 단계별 구축 전략을 추진한다.
단기(2027~2029년)에는 AI 기반 적재불량 자동단속, 돌발상황 자동검지, 교통분석 플랫폼 등 실시간 데이터 기반 안전 시스템을 도입하고 스마트 감응 신호와 스마트 횡단보도를 확충한다.
중기(2030~2032년)에는 실시간 노면 상태 검지 시스템과 차량·도로 인프라 간 정보를 주고받는 차세대 지능형교통체계(C-ITS)를 구축해 사고 예방 역량을 한층 높인다.
장기(2033~2036년)에는 광명시흥 3기 신도시 조성에 발맞추어 로보택시, 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티와 연계한 첨단 도시 교통체계 고도화를 이룰 방침이다. 시는 오는 12월까지 기본계획 수립을 최종 완료할 예정이다.
박승원 광명시장은 "인공지능과 첨단 정보통신기술을 활용해 교통안전과 효율성을 높이고 미래 모빌리티 기술에도 선제 대응해 더욱 안전하고 스마트한 교통도시를 만들겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com