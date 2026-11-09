박상길 특별시의원 "통합 후 갈등 불씨…자치구 권한 강화해야"

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광주 5개 자치구 자치권·재정권 확대 촉구

대도시권 발전계획 조속 수립·협의체 구성 주문

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 출범 이후 지역 간 행정·재정 불균형에 따른 갈등을 예방하기 위해 광주 5개 자치구의 권한 강화와 체계적인 발전계획 수립이 시급하다는 지적이 제기됐다.

전남광주특별시의회 박상길 의원(더불어민주당)은 9일 광역행정본부 행정사무감사에서 지역별 특성을 반영한 '대도시권 발전계획'을 조속히 수립해야 한다고 촉구했다.

전남광주특별시의회 박상길 의원(더불어민주당·남구2). [사진=전남광주통합특별시의회] 2026.11.09 bless4ya@newspim.com

박 의원은 옛 광주와 전남의 행정체계 차이를 짚으며 통합 이후 권한과 재정의 합리적 배분이 필요하다고 강조했다.

그는 "옛 광주는 하나의 도시생활권으로 운영돼 왔지만 전남 22개 시·군은 독립적인 자치체계를 갖고 있어 행정기능과 재정구조에 차이가 있다"며 지역별 특성을 존중하는 발전방안 마련을 주문했다.

특히 광주 5개 자치구의 자치권과 재정권 강화 요구를 언급하며 단순한 사무이양을 넘어 실질적인 권한 확대가 이뤄져야 한다고 지적했다.

박 의원은 "사무이양에 그치지 않고 필요한 인력과 재정을 함께 배분할 수 있도록 구체적인 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

행정체계 개편과 재정배분 과정에서 발생할 수 있는 지역 간 갈등을 조정할 협의체 구성도 요구했다.

그는 "행정체계 개편과 재정배분은 지역 간 이해관계가 첨예한 사안인 만큼 특별시가 주도적으로 조정해야 한다"며 의회와 5개 자치구 및 시민사회가 참여하는 거버넌스 구축을 촉구했다.

이에 광역행정본부장은 자치구 자치권·재정권 강화 태스크포스(TF)를 운영 중이며 이양 가능한 사무와 재정 확충 방안을 지속적으로 협의하겠다고 답했다.

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