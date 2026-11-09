40년 전 진도의 소리·삶…기록 324점 귀향

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영국 키스 하워드 교수 민속문화 자료 기증

진도대교 전후 변화 조명…전승·세계화 모색

[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 40여 년 전 진도 주민들의 삶과 민속문화가 담긴 기록물 324점이 고향으로 돌아왔다. 진도대교 개통 전후 섬 사회의 변화와 전통예술의 원형을 살펴볼 수 있는 귀중한 학술자료다.

진도군은 진도군무형유산전수관과 국립남도국악원에서 열린 '2026 진도학회 국제학술대회'에서 영국의 민족음악학자 키스 하워드 런던대학교 동양아프리카대학(SOAS) 명예교수가 민속문화 기록물 324점을 기증했다고 9일 밝혔다.

키스 하워드 진도 민속문화 소장자료. [사진=진도군] 2026.11.09 khyeon0424@newspim.com

하워드 교수는 1982년부터 1984년까지 진도에 머물며 민요와 의례 등 주민들의 생활문화를 녹음과 사진으로 기록했다. 진도대교 건설 당시 섬 주민들의 일상과 전통예술을 담아낸 자료로 학술적 가치가 높다.

지난 6일 기증식에는 이재각 진도군수가 참석해 자료를 전달받았다. 기증 자료는 진도문화원 학고도서관에서 관리하며 민속문화 연구와 전승 교육에 활용될 예정이다.

'진도대교 이전과 이후'를 주제로 열린 학술대회에는 영국과 일본 등 국내외 연구자 150여 명이 참석했다.

총 7개 부문에서 진도대교 건설에 따른 지역사회 변화와 진도북놀이의 세계화 가능성 등을 논의했다. 육자배기와 소포리 민요, 진도씻김굿 음악에 대한 연구 성과도 발표됐다.

영국 옥스퍼드대학교 롤리 킴 교수는 고(故) 한남례 명인의 민요를 재조명했다. 전통예능교육과 필리핀 생활전통학교 사례를 통해 미래세대 전승 방안도 모색했다.

특별전시에서는 하워드 교수의 녹음테이프와 현장 조사 노트 등이 공개됐다. 특히 한글로 직접 작성한 조사 메모가 당시 진도의 생활상을 보여줘 눈길을 끌었다.

참석자들은 '진도대교 이후 100년'을 주제로 전통문화 보존과 세계 문화교류 확대 방안을 논의했다. 하워드 교수는 8일 지산면 소포리 검정쌀 축제를 찾아 민요와 농악 등 지역 민속문화를 체험했다.

Khyeon0424@newspim.com