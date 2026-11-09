박성재 전남광주시의원 "직원 희생으로 버티는 인사행정 끝내야"

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청사별 인력 불균형·직렬 불부합 개선 촉구…연내 78명 충원 실태 점검 요구

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의 조직개편 이후 인력 부족과 직렬에 맞지 않는 인사 배치가 직원들의 업무 부담을 가중시키고 있다는 지적이 제기됐다.

전남광주특별시의회 박성재 행정소방위원장(더불어민주당)은 9일 인사기획관과 인사정책관 소관 행정사무감사에서 청사별 결원 해소와 직렬 불부합 개선을 위한 종합대책 마련을 촉구했다고 밝혔다.

전남광주특별시의회 박성재 행정소방위원장(더불어민주당·해남2). [사진=전남광주통합특별시의회] 2026.11.09 ej7648@newspim.com

박 위원장은 인사기획관 감사에서 조직개편 이후 인력 공백으로 직원들이 과중한 업무를 떠안고 있는 현실을 지적했다.

그는 "조직개편 이후 빈자리가 많아 한 사람이 두 사람 몫을 해내며 퇴근을 미루고 애쓰는 직원들의 노고를 잘 알고 있다"며 "직원 개인의 책임감만으로 빈자리를 버티게 해서는 안 된다"고 강조했다.

이어 청사별 결원을 신속히 해소하고 업무량과 시급성을 고려한 우선 충원을 주문했다. 시민참여형 인사제도에 대해서도 추천·검증 절차의 투명성과 전문성을 점검해 제도를 보완할 것을 요구했다.

인사정책관 감사에서는 청사 간 인력 불균형과 직렬 불부합 문제를 집중적으로 제기했다.

박 위원장은 "직렬과 경력을 고려하지 않은 배치는 업무 공백을 남기고, 그 부담은 직원들에게 쌓여 결국 시민 행정서비스 품질 저하로 이어진다"며 실질적인 개선책 마련을 촉구했다.

특히 연내 78명 충원 계획과 관련해 실제 배치 인원과 잔여 결원 및 직렬 불부합 실태를 전면 점검하고 청사별·직렬별 인력 배치와 업무 공백 최소화 방안을 담은 개선 로드맵 수립을 요구했다.

박 위원장은 "인사행정을 총괄한다는 것은 단순 사정 취합이 아니라 통합시 전체의 인력 불균형을 조정하고 결과에 책임을 지는 일"이라며 "직원들의 희생으로 업무 공백을 버티는 상황이 길어지지 않도록 현장에서 체감할 수 있는 실질적 인사혁신을 이끌어달라"고 강조했다.

ej7648@newspim.com