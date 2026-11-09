함평 국향대전 17일 대장정 마침표…국화 2166점의 향연

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함평엑스포공원 9~11일 통제…12일 재개방

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주 함평의 가을을 국화 향기로 물들인 '2026 대한민국 국향대전'이 17일간의 일정을 마무리했다.

신화를 재현한 국화 조형물과 수준 높은 분재 작품이 어우러지며 차별화된 가을 축제의 면모를 선보였다.

함평군은 지난 8일 함평엑스포공원에서 열린 '2026 대한민국 국향대전'이 폐막식을 끝으로 막을 내렸다고 9일 밝혔다.

2026 대한민국 국향대전. [사진=함평군] 2026.11.09 saasaa79@newspim.com

올해 축제는 '신화의 국화동산'을 주제로 꾸며졌다. '신화의 언덕'과 '말하는 나무', '물의 여신' 등 상상 속 풍경을 국화 조형물로 구현하고 테마로드를 조성해 관람객들에게 이색적인 볼거리를 제공했다.

국화분재전시관 5곳에는 명품 국화분재 366점과 복조작 1800점 등 총 2166점이 전시됐다. 함평의 국화 재배 기술과 예술성을 집약한 작품들이 축제의 완성도를 높였다.

문화예술 공연과 체험 행사도 풍성했다. 개·폐막 축하공연과 국향 가을음악회를 비롯해 브라스밴드 거리공연과 한국 명인명무전 등이 펼쳐졌다.

여신 의상 체험과 바나나 따기, 국화 공예품 만들기, 국화차 시음 등 가족 단위 방문객을 위한 참여 프로그램도 운영됐다.

이남오 함평군수는 "2026 대한민국 국향대전에 보내주신 큰 관심과 성원에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 국향대전을 함평만의 차별화된 콘텐츠와 다채로운 프로그램을 지속적으로 발굴해 대한민국을 대표하는 가을 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

한편 함평군은 축제 시설물 철거와 환경정비를 위해 9일부터 11일까지 함평엑스포공원 출입을 전면 통제한다. 중장비 이동과 자재 반출에 따른 안전사고를 예방하기 위한 조치로 12일부터 정상 운영한다.

saasaa79@newspim.com