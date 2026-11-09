전남광주특별시, 섬 여행비 50% 환급 연장

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섬 21곳...'섬 반값여행' 내달 15일까지

JG TOUR 사전 신청·18일까지 정산

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 섬 관광객에게 여행경비의 절반을 돌려주는 '섬 반값여행'을 내달 15일까지 연장한다. 여수세계섬박람회 폐막 이후에도 관광 수요를 유지하고 겨울철 지역 소비를 촉진하기 위한 것이다.

전남광주통합특별시는 당초 지난 4일 종료할 예정이던 '전남광주 섬 반값여행' 운영 기간을 12월 15일까지 연장한다고 9일 밝혔다.

전남광주 섬 반값여행 포스터. [사진=전남광주통합특별시] 2026.11.09 ej7648@newspim.com

이 사업은 전남광주통합특별시 외 지역 거주자가 지정된 섬을 여행하면 사용 경비의 50%를 1인당 최대 10만 원까지 모바일 지역사랑상품권으로 환급하는 제도다.

대상 지역은 목포·여수·고흥·보성·강진·영광·진도·신안 등 8개 시군 21개 섬이다. 여수세계섬박람회와 연계해 손죽도·초도·안도·연도·여자도 등 5개 섬도 추가됐다.

참여하려면 통합 관광플랫폼 'JG TOUR'에서 사전 신청한 뒤 해당 시군의 승인을 받아야 한다. 여행을 마친 후 정산 절차를 거치면 모바일 지역사랑상품권으로 환급받는다.

특히 섬 방문을 인증하면 해당 섬이 속한 지역의 가맹점에서 지출한 여행경비도 환급 대상에 포함된다. 섬 관광에 따른 소비 효과를 지역 상권까지 확산하려는 취지다.

여행은 12월 15일까지 가능하며 정산 신청은 18일까지 마쳐야 한다. 시는 온라인 관광플랫폼과 SNS를 통해 신청 기한 등을 집중 안내할 방침이다.

오미경 전남광주통합특별시 관광정책과장은 "반값여행 연장은 더 많은 관광객이 아름다운 섬을 부담 없이 방문하도록 여행 편의를 높이는 데 중점을 뒀다"며 "섬마다 지닌 고유한 자연경관과 문화, 먹거리를 즐기며 지역 주민과 관광객 모두에게 활력을 더하는 여행이 되길 기대한다"고 말했다.



ej7648@newspim.com