통영교육지원청, 폐교 활용 고양이 보호센터 국무총리상 수상

AI 핵심 요약beta
- 통영교육지원청은 8일 폐교 활용 우수사례 경진대회에서 국무총리상을 받았다
- 한산초 용호분교는 고양이 보호·입양과 생태관광 거점으로 재탄생했다
- 센터는 고양이 173마리를 보호하고 72마리의 입양·분양을 지원했다
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173마리 보호 및 72마리 입양
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 2012년 문을 닫은 경남 통영 한산초등학교 용호분교가 경남 통영지원교육청의 노력으로 고양이들의 보금자리이자 지역의 생태·관광 거점으로 다시 태어났다. 폐교 활용의 새로운 가능성을 제시하면서 새로운 모델로 떠오르고 있다.
경남도교육청은 통영교육지원청이 추진한 '공공형 고양이 보호·분양센터'가 교육부와 행정안전부가 주최한 2026년 폐교 활용 우수사례 경진대회에서 최우수상인 국무총리상을 받았다고 8일 밝혔다.
수상 사례는 2012년 폐교한 통영시 한산초등학교 용호분교장을 활용해 만든 시설이다. 용호도 주민 제안에서 출발한 사업은 통영교육지원청과 통영시, 민간·전문기관이 협력해 2023년 조성됐다.
통영교육지원청은 폐교 재산을 대부해 사업 기반을 마련했다. 연면적 445.83㎡, 부지면적 5,084㎡ 규모의 2층 건물에는 신규묘 보호실 1실, 일반 보호실 3실, 노령묘 보호실 1실, 치료실 1실과 캣북카페 등이 들어섰다.
센터는 통영시 동물복지팀이 운영하며 국립공원 등에서 구조된 고양이와 장애·노령 등으로 돌봄이 필요한 고양이를 보호하고 치료한다. 이후 새 가족을 찾는 입양·분양 절차도 지원한다.
2023년 개관 이후 누적 173마리의 고양이를 보호했고 이 가운데 72마리가 입양·분양됐다. 누적 방문객은 1만 1813명으로 집계됐다.
이번 경진대회는 폐교를 지역 주민이 필요로 하는 공간으로 활용한 사례를 발굴하고 확산하기 위해 교육부와 행정안전부가 처음 공동 개최했다.
전국 교육지원청과 지방정부가 제출한 62건 가운데 서면심사를 통과한 10건이 발표심사에 올랐고, 전문가 심사와 온라인 국민심사, 현장 공무원 투표를 거쳐 최종 7건이 선정됐다.
통영 사례는 폐교를 유기묘 보호와 입양 지원, 생태교육, 관광이 결합된 지역 거점으로 바꾼 점에서 평가를 받았다. 국무총리상 수상 사업에는 교육부 특별교부금과 행정안전부 특별교부세 등 1억 원이 지원된다.
도교육청은 이번 수상을 계기로 도내 교육지원청의 폐교 활용 참여를 넓히겠다는 방침이다. 내년 경진대회 참여 확대와 함께 올해 처음 시행된 교육부·행정안전부 '교육청-지방정부 폐교 활용 공동협력사업' 공모에 시·군과 공동으로 참여해 국비 확보를 추진할 계획이다.
학교 통폐합 단계부터 주민 의견을 수렴하고 지역협의체를 통해 의견을 조율하며 지방자치단체 대상 공익 목적의 매각·대부를 확대하겠다는 방침이다.
news2349@newspim.com