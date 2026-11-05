의왕시, '2026년 통장 역량강화 워크숍' 개최..."맞춤형 행정 실현"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 4일 통장 220여 명 대상 워크숍을 개최했다
- 참석자들은 식물원 관람과 지역 리더 역량 특강에 참여했다
- 동별 활동 경험과 현장 애로사항을 공유하며 소통을 강화했다
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 지난 4일 경기도 화성시 라비돌 호텔에서 '2026년 통장 역량강화 워크숍'을 개최했다고 5일 밝혔다.
시에 따르면 이번 워크숍은 6개 동 통장 등 220여 명을 대상으로 진행됐으며 행정 최일선에서 주민과의 가교 역할을 수행하는 통장들의 노고를 위로하고 직무 역량을 강화해 맞춤형 행정을 실현하고자 마련됐다.
참석자들은 오전에 화성 우리꽃 식물원을 찾아 재충전의 시간을 가졌으며 오후에는 '봉사하는 마음으로 더욱 빛나는 나의 삶, 그리고 우리 의왕'을 주제로 한 지역 리더 역량 강화 특강에 참여했다. 이어진 화합의 시간에서는 동별 활동 경험과 현장 애로사항을 공유하며 소통의 폭을 넓혔다.
김성제 의왕시장은 "시 행정의 어려운 일에 솔선수범하며 애써주시는 통장님들께 감사드린다"며 "이번 워크숍이 자긍심과 역량을 높이는 계기가 되길 바라며 앞으로도 시 발전의 든든한 동반자로 함께해 달라"고 말했다.
1141world@newspim.com