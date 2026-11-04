안양시, 선배 공무원이 직접 가르치는 '신규자 업무 시스템 교육' 실시

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 2일부터 3일까지 신규 공무원 교육을 진행했다
- 신규 공무원 64명은 행정 시스템 활용법을 익혔다
- 선배 공무원들이 실무 경험과 업무 노하우를 전달했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 신규 공무원의 실무 역량을 높이고 조직 적응을 돕기 위해 선배 공무원이 직접 강사로 나서는 '업무 시스템 활용 교육'을 진행했다.
4일 시에 따르면 지난 2일부터 3일까지 이틀간 스마트도시통합센터 다목적실에서 열린 이번 교육에는 신규 공무원 64명이 참석했다.
교육은 공직에 첫발을 내딛는 신규 공무원이 행정 현장에서 겪을 시행착오를 줄여 업무에 빠르게 적응하고 정확한 대시민 행정 서비스를 제공할 수 있도록 마련됐다.
특히 안양시의 사내 강사 양성 프로그램인 '안양일프로'를 통해 위촉된 강사와 각 분야 실무 담당자들이 직접 강단에 서 실제 업무 처리 과정에서 얻은 현장 경험과 노하우를 전달했다.
교육 과정은 ▲행정정보시스템▲홈페이지시스템▲공간정보시스템▲통신시스템▲정보공개시스템▲누리 소통망(SNS) 홍보 등 신규자에게 필수적인 6개 핵심 분야로 구성됐다.
시 관계자는 "실무 담당자 중심으로 맞춤형 교육을 지속적으로 실시해 행정 서비스의 질을 향상시킬 것"이라고 밝혔다.
1141world@newspim.com