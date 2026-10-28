[핌in현장] 꿀알바 "무섭고 웃기지만 가볍지 않아…대체 불가능한 작품 되길"

오는 30일 오후 5시 넷플릭스 공개

[여의도=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'가 생계를 위해 뛰어든 아르바이트 현장에서 기상천외한 사건을 마주하는 청춘의 이야기를 통해 색다른 호러를 선보인다.

28일 페어몬트 앰배서더에서는 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 김다민 감독과 한준희 기획총괄, 배우 이희준과김민하가 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다. 주인공 변혁준 역을 맡은 이재욱은 군복무로 인해 영상 메시지로 인사를 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김민하(왼쪽부터), 김다민 감독, 한준희 기획총괄, 이희준이 28일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '꿀알바' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 khwphoto@newspim.com

한준희 기획총괄은 처음 대본을 접했을 때의 인상을 전했다. 그는 "대본이 낯설기도 하면서 매력적이었다. 무섭기도 하고 웃기기도 하면서 경쾌하지만 가볍지는 않았다"며 "서로 다른 가치들이 충돌하면서 만들어지는 재미가 있었다. 모두에게 대체 불가능한 작품이 됐으면 좋겠다는 생각으로 시작했다"고 설명했다.

김다민 감독은 에피소드마다 다른 접근 방식을 택했다고 밝혔다. 그는 "에피소드마다 다른 접근을 하려고 노력했다. 특수효과가 주력인 에피소드가 있고 CG가 중심이 되는 에피소드도 있는 등 각각의 특징이 달랐다"고 말했다.

이어 "혁준은 굉장히 생활감 있는 캐릭터다. 많이 구르고 힘들어야 하는 캐릭터지만, 생존의 순간에는 필사적인 집념을 보여준다. 고군분투하는 모습을 보면서 시청자들이 응원할 수 있는 인물"이라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 김민하, 이희준이 28일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '꿀알바' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 khwphoto@newspim.com

주인공 변혁준 역의 이재욱은 영상 메시지를 통해 작품에 대한 애정을 드러냈다. 그는 "공개를 앞두게 돼 감회가 새롭다. 함께하지 못해 아쉽다"며 "인생의 밑바닥에서 초고액 아르바이트를 만나게 된 혁준의 이야기로, '꿀알바'의 모든 이야기는 혁준이로부터 시작된다"고 말했다.

변혁준의 동생 지윤 역을 맡은 김민하는 대본의 독특한 설정에 끌렸다고 밝혔다. 그는 "대본을 받았을 때 어디에서도 보지 못했던 장르라 끌렸다. 지문이 굉장히 많았고, 거의 80%를 상상에 의존해 극을 그려나가는 과정이 매력적이었다"며 "눈에 보이지 않는 것을 대면하는 연기는 처음이라 재미있었다"고 말했다.

이어 "그동안 한 번도 분출하는 모습을 보여드린 적이 없는 것 같아 새로운 모습을 보여드릴 수 있겠다는 기대도 있었다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 김민하가 28일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '꿀알바' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 khwphoto@newspim.com

지윤에 대해서는 "굉장히 현실적이고 행동파인 친구다. 단순해 보일 수도 있지만, 생각한 것을 행동으로 옮기는 모습 자체가 사랑이 많은 인물이라고 생각했다"며 "가족에 대한 애정과 책임감이 크고, 용감하게 혁준을 구하는 친구"라고 설명했다.

지윤의 대사 중 '귀신이 무섭냐, 가난이 무섭지'라는 말에도 공감했다. 김민하는 "저도 몰입하면서 대사를 뱉었다. 현실에 발을 딛지 못하는 것이 더 무섭다고 생각했다"며 작품이 그리는 현실적인 공포를 짚었다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김민하(왼쪽부터), 김다민 감독, 한준희 기획총괄, 이희준이 28일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '꿀알바' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 khwphoto@newspim.com

김민하는 이재욱과의 호흡도 언급했다. 그는 "이재욱 배우와 정말 재미있게 촬영했다. 저보다 세 살 어린데도 현장에서 잘 챙겨주고 먹을 것도 줬다"며 "눈만 마주치면 티격태격했고, 부산에서 처음 보자마자 장난을 쳤다. 그런 모습이 장면 안에 자연스럽게 묻어났다"고 회상했다. 이어 "예상하지 못했던 부분들이 케미스트리 안에서 나와 재미있게 연출된 장면도 있었다"고 덧붙였다.

이희준 역시 이재욱의 배려심을 칭찬했다. 그는 "이재욱 본인이 체력적으로 가장 고생이 많았을 텐데 단역 배우들까지 챙겼다"며 "어린 친구인데도 사람들을 잘 챙기는 모습에 놀랐다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 이희준이 28일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '꿀알바' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 khwphoto@newspim.com

이희준은 극 중 미스터리한 인력사무소 거미인력의 사장 역을 맡았다. 그는 "고액 아르바이트인 만큼 그에 따른 위험한 대가를 치러야 한다"며 "인력사무소를 찾아오는 사람들이 선뜻 아르바이트를 하러 올 수 있도록 신뢰감을 주는 연기를 해야겠다는 생각을 했다"고 캐릭터를 설명했다.

김다민 감독과의 재회도 출연을 결정한 이유 중 하나였다. 두 사람은 영화 '살인자ㅇ난감'을 통해 인연을 맺었다. 이희준은 "김다민 감독과 함께한다는 신뢰가 컸다. 한준희 기획총괄과도 작업해보고 싶었다"며 "대본이 신선했고 촬영하면서도 재미있었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 김민하, 이희준이 28일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '꿀알바' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 khwphoto@newspim.com

김다민 감독은 이희준의 캐릭터 연구와 아이디어에도 감사를 표했다. 그는 "캐릭터 공부를 정말 많이 해주셨다. 거미인력 사장이 앉아 있는 공간에서 인물을 어떻게 표현할 수 있을지 아이디어도 많이 주셔서 잘 준비할 수 있었다"고 밝혔다.

김다민 감독은 부산국제영화제에서 작품을 먼저 선보인 소감도 전했다. 그는 "공개 전에 작품을 공개하는 자리라 더 떨렸다. 스크린으로 볼 수 있다는 것도 감회가 새로웠다"며 "평소 관객들의 반응을 직접 마주할 기회가 많지 않은데, 부산국제영화제에서는 관객들과 소통하며 볼 수 있어 재미있었다"고 말했다. 그러면서 "6회부터 정말 재미있어진다"고 자신감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 김민하, 이희준이 28일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '꿀알바' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 khwphoto@newspim.com

끝으로 김민하는 "볼거리도 많고 볼 이야기도 많다. 웃으면서 볼 수도 울면서 볼 수는 있는 이야기다. 재밌게 볼 수 있지만 마냥 가볍지는 않은 좋은 작품"이라고 전했다.

이희준은 "정말 완성도 높은 작품"이라며 "도파민 터지는 드라마다. 재밌는 요소가 다 들어있다. 너무 재미있어 멈출 수 없으니 다음날 아침 일찍 일이 있으면 재생 버튼을 누르면 안된다. 여유있는 날 시청하시길"이라고 당부했다.

'꿀알바'는 오는 30일 오후 5시 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com