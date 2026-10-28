안양시 '시민과 함께하는 행복 걷기대회' 31일 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 28일 31일 안양천에서 행복 걷기대회를 연다고 밝혔다.
- 시민들은 학운공원 출발 3.5㎞ 코스를 무료로 걷는다.
- 참가자에게 TV·공기청정기·자전거 경품 추첨을 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사전 신청 없이 당일 현장 참여 가능...TV·공기청정기 등 경품 제공
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 오는 31일 오전 8시 30분부터 안양천 일원에서 '시민과 함께하는 행복 걷기대회'를 개최한다고 28일 밝혔다.
안양시체육회가 주최하고 안양시걷기협회가 주관하는 이번 대회는 동안구 달안동 학운공원 운동장을 출발해 비산대교 전 세월교를 반환점으로 되돌아오는 약 3.5㎞ 코스로 진행되며 소요 시간은 약 1시간이다.
참여를 희망하는 안양시민은 별도의 사전 등록 신청 없이 행사 당일 가벼운 운동복 및 편안한 복장으로 학운공원 운동장을 방문하면 누구나 무료로 참가할 수 있다.
행사를 주관하는 안양시걷기협회는 참가 시민들을 위해 TV, 공기청정기, 자전거 등 풍성한 경품 추첨 이벤트도 마련했다.
시 관계자는 "걷기는 신체 부담 없이 누구나 안전하게 실천할 수 있는 으뜸 유산소 운동"이라며 "이번 걷기대회가 시민들의 건강 증진은 물론 일상 속 건강한 생활 습관을 다지는 계기가 되기를 기대한다"고 전했다.
1141world@newspim.com