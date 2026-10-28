광양제철소, 23년 나눔 실천…사랑의열매 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 광양제철소가 27일 23년간 나눔 실천 공로로 기부 대상을 받았다
- 광양제철소는 23년간 취약계층 등에 228억여원을 기부했다
- 희망하우스와 차량 지원 등 맞춤형 사회공헌을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코 광양제철소가 23년간 이어온 기부와 맞춤형 사회공헌 활동으로 지역사회 복지 향상에 기여해 사랑의열매 기부 물적부문 대상을 받았다.
28일 광양제철소에 따르면 전날 KBS 공개홀에서 열린 '2026년 기부자 가치의 밤'에서 지속적인 나눔 실천 공로를 인정받아 수상 기관으로 선정됐다.
2003년 전남사회복지공동모금회에 첫 기부를 시작한 광양제철소는 23년간 총 228억여원을 취약계층과 사회복지시설 지원 등에 기부했다.
주거환경 개선을 위해서는 2005년부터 '희망하우스' 사업에 22억여원을 투입해 취약계층과 사회복지시설 등 295세대의 도배·장판 교체와 지붕 수리 등을 지원했다.
이동 편의 증진을 위해 2005년부터 복지시설에 18억원 규모의 차량 62대를 지원했으며 2024년에는 광양지역 식당과 미용실 등 56곳에 경사로를 설치했다.
임직원 약 2870명이 참여하는 51개 재능봉사단은 도배와 미용·코딩교육·해양정화 등 다양한 분야에서 봉사활동을 이어가고 있다.
생활 지원 사업으로는 2009년부터 명절마다 '희망의 쌀'을 전달하고 2014년부터 취약계층 7037세대를 대상으로 김장 나눔을 진행했다.
광양제철소 관계자는 "이번 수상은 임직원과 지역사회가 함께 만들어 온 나눔의 결실"이라며 "도움이 필요한 곳에 실질적인 지원이 전달되도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com