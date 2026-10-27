방한 외국인 관광객, 역대 연간 최고치…연말 2300만 달성 예상

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 27일 방한 외국인 관광객이 역대 최고치를 경신했다고 밝혔다.
- 올해 방한객은 1894만 명을 넘어 지난해보다 두 달여 앞서 최고 기록을 세웠다.
- 정부는 성장세를 바탕으로 연내 방한객 2300만 명 달성에 도전한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 10월 27일, 한국을 방문한 외국인 관광객 수가 역대 연간 최고치를 경신했다고 밝혔다.
◆주변국 대비 견고한 성장세, 방한 시장 다변화 및 지역관광 확산세도 뚜렷해
10월 27일 기준, 방한 외국인 관광객 수는 종전 연간 역대 최고치였던 2025년 누적 방한객 수(1894만 명)를 돌파했다. 올해 들어 외국인 관광객이 크게 늘면서 지난해보다 두 달여 앞당겨졌다.
올해 9월까지 국제관광 동향을 분석한 결과, 주요 주변국 대비 한국은 압도적인 성장세를 보였다. 주요 여행목적지인 일본(-2.9%), 태국(-3.8%)은 지난해 같은 기간보다 외국인 관광객 수가 감소했고, 베트남은 14.5% 증가에 그친 반면 한국은 21.5% 급증했다.
방한 시장의 다변화와 지역관광 확산세도 뚜렷하다. 중화권(+29.1%)·일본(+16.9%)·동남아(+15.3%)·구미주(+15.1%) 등 대부분의 시장에서 방한객이 증가했다.
비수도권 공항·항만 입국객(482만 명)과 방한객의 지역방문 횟수(6472만 회) 역시 지난해 같은 기간(374만 명, 5407만 회) 대비 모두 늘었다. 방한객의 소비 규모 역시 쇼핑업(비중 37.0%), 숙박업(비중 19.6%), 의료·웰니스업(비중 16.6%) 등 위주로 지난해 같은 기간 대비 47.7% 급증했다.
◆'케이-컬처'와 범정부 협력, 국민의 환대가 만든 성과... '대체불가 관광대국'을 위한 도약 박차
이러한 성장세가 지속된다면 11월에도 약 194만 명 규모의 방한이 예상되어 11월 3주 차에는 사상 최초로 연간 외국인 관광객 누적 2000만 명을 돌파하고, 연말까지 정부 목표치인 2300만 명도 달성할 수 있을 것으로 전망된다.
정부는 '케이-컬처'의 세계적 확산과 국제 관광수요에 발맞춘 관광업계의 혁신, 외국인 관광객을 따뜻하게 맞이한 국민의 환대가 이번 성과의 밑바탕이 되었다고 평가했다. 또한 환율 변동과 고유가 등 불안 요인에도 불구, '국가관광전략회의'의 대통령 소속 격상을 통한 범부처 협력 강화를 비롯해 항공편 확충, 비자 발급 완화, 교통편의 증진, 중동전쟁에 대응하기 위한 추경 편성 및 해외 마케팅 강화 등이 실질적인 성과로 이어졌다고 밝혔다.
정부는 국정 목표인 외국인 관광객 3000만 명 시대를 견인하고, 향후 국제 관광 대국으로서 외국인 관광객 4,000만 명 시대를 대비하기 위해 '국가관광전략회의'를 중심으로 중앙정부·지방정부·민간의 역량을 결집해 나갈 계획이다.
최휘영 장관은 "역대 방한 외국인 관광객 수 최고치를 두 달여 앞당겨 달성하면서, 연초에 도전적으로 설정했던 연내 2300만 명 달성도 실현 가능 범위에 들어왔다. 특히 지역 입국 비중과 지역 방문 횟수가 함께 늘고 있어 매우 고무적이다. 앞으로 방한 관광은 매일이 신기록이 될 것"이라며, "지금의 성장세를 바탕으로 양적 확대뿐만 아니라, 질적 내실화에도 역량을 집중해, 한국이 세계 관광 시장에서 '대체불가한 여행목적지'로 확실히 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com