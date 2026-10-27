방한 외국인 관광객, 역대 연간 최고치…연말 2300만 달성 예상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 10월 27일, 한국을 방문한 외국인 관광객 수가 역대 연간 최고치를 경신했다고 밝혔다.

◆주변국 대비 견고한 성장세, 방한 시장 다변화 및 지역관광 확산세도 뚜렷해

10월 27일 기준, 방한 외국인 관광객 수는 종전 연간 역대 최고치였던 2025년 누적 방한객 수(1894만 명)를 돌파했다. 올해 들어 외국인 관광객이 크게 늘면서 지난해보다 두 달여 앞당겨졌다.

올해 9월까지 국제관광 동향을 분석한 결과, 주요 주변국 대비 한국은 압도적인 성장세를 보였다. 주요 여행목적지인 일본(-2.9%), 태국(-3.8%)은 지난해 같은 기간보다 외국인 관광객 수가 감소했고, 베트남은 14.5% 증가에 그친 반면 한국은 21.5% 급증했다.

인천공항 제1여객터미널 전경 [사진=이형석 기자]

방한 시장의 다변화와 지역관광 확산세도 뚜렷하다. 중화권(+29.1%)·일본(+16.9%)·동남아(+15.3%)·구미주(+15.1%) 등 대부분의 시장에서 방한객이 증가했다.

비수도권 공항·항만 입국객(482만 명)과 방한객의 지역방문 횟수(6472만 회) 역시 지난해 같은 기간(374만 명, 5407만 회) 대비 모두 늘었다. 방한객의 소비 규모 역시 쇼핑업(비중 37.0%), 숙박업(비중 19.6%), 의료·웰니스업(비중 16.6%) 등 위주로 지난해 같은 기간 대비 47.7% 급증했다.

◆'케이-컬처'와 범정부 협력, 국민의 환대가 만든 성과... '대체불가 관광대국'을 위한 도약 박차

이러한 성장세가 지속된다면 11월에도 약 194만 명 규모의 방한이 예상되어 11월 3주 차에는 사상 최초로 연간 외국인 관광객 누적 2000만 명을 돌파하고, 연말까지 정부 목표치인 2300만 명도 달성할 수 있을 것으로 전망된다.

정부는 '케이-컬처'의 세계적 확산과 국제 관광수요에 발맞춘 관광업계의 혁신, 외국인 관광객을 따뜻하게 맞이한 국민의 환대가 이번 성과의 밑바탕이 되었다고 평가했다. 또한 환율 변동과 고유가 등 불안 요인에도 불구, '국가관광전략회의'의 대통령 소속 격상을 통한 범부처 협력 강화를 비롯해 항공편 확충, 비자 발급 완화, 교통편의 증진, 중동전쟁에 대응하기 위한 추경 편성 및 해외 마케팅 강화 등이 실질적인 성과로 이어졌다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한복문화주간을 맞아 19일 오전 서울 종로구 경복궁 경회루에서 열린 '2026 한복 바르게 입기' 캠페인 발대식에서 외국인 관광객들이 기념촬영을 하고 있다. 문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 19일부터 25일까지 국내외주요 거점에서 '2026 한복문화주간'을 개최한다. 한복문화주간' 동안 국내외 410여 개 참여처에서는 한복의 아름다움을 직접 보고 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다. 2026.10.19 gdlee@newspim.com

정부는 국정 목표인 외국인 관광객 3000만 명 시대를 견인하고, 향후 국제 관광 대국으로서 외국인 관광객 4,000만 명 시대를 대비하기 위해 '국가관광전략회의'를 중심으로 중앙정부·지방정부·민간의 역량을 결집해 나갈 계획이다.

최휘영 장관은 "역대 방한 외국인 관광객 수 최고치를 두 달여 앞당겨 달성하면서, 연초에 도전적으로 설정했던 연내 2300만 명 달성도 실현 가능 범위에 들어왔다. 특히 지역 입국 비중과 지역 방문 횟수가 함께 늘고 있어 매우 고무적이다. 앞으로 방한 관광은 매일이 신기록이 될 것"이라며, "지금의 성장세를 바탕으로 양적 확대뿐만 아니라, 질적 내실화에도 역량을 집중해, 한국이 세계 관광 시장에서 '대체불가한 여행목적지'로 확실히 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com