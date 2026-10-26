노인일자리, 페트병 41.8톤 수거…소나무 2만 그루 심은 효과 '창출'

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'자원순환 캠페인' 성료

보상금 1985만원 창출

전년 대비 1.7배 '증가'



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 노인일자리 참여자 1120명이 총 41.8톤(t)의 재활용 자원을 수거해 1895만원의 판매 보상금과 소나무 2만 그루 창출 효과를 거뒀다.

한국노인인력개발원은 26일 경기도청, 수퍼빈과 함께 추진한 '2026년 순환경제 기여 자원순환 물품 수거 캠페인'을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

노인일자리 참여자가 2026년 순환경제 기여 자원순환 물품 수거 캠페인에 참여하고 있다. [사진=한국노인인력개발원]

올해 캠페인은 지난 5월부터 9월까지 5개월간 진행돼 경기도 내 17개의 노인일자리 사업 수행기관에서 1120명의 어르신이 참여했다. 이번 행사는 노인일자리 사업에 자원순환 활동을 접목해 어르신들의 소득 증대와 사회참여를 지원하고 지역사회의 재활용 활성화와 탄소배출 저감에 기여하기 위해 마련됐다.

노인일자리 참여자들은 투명 페트병 39.6t, 알루미늄 캔 2.2t 등 총 41.8t의 재활용 자원을 수거했다. 이에 따른 판매 보상금은 1895만원에 달한다. 탄소배출 저감 효과는 134.24tCO₂eq(이산화탄소환산톤)에 달했다. 이는 소나무 약 2만 그루를 심은 것과 같은 효과를 나타낸다.

우수 참여기관에는 경기도지사 표창과 한국노인인력개발원장상이 수여됐다. 군포시니어클럽이 경기도지사 표창을 받았고 시흥시니어클럽, 구리시니어클럽, 성남분당시니어클럽은 개발원장상을 받았다.

캠페인에 참여한 양영문 씨는 "투명 페트병과 알루미늄 캔을 수거하고 라벨 제거와 세척 등 작업을 통해 환경오염을 줄이는데 도움이 된다고 생각하니 보람되고 즐거웠다"고 소감을 밝혔다.

올해는 참여기관의 수거 효율도 크게 개선됐다. 지난해 캠페인에 비해 주당 주거량이 약 1.7배 늘었다. 기관별 주당 수거량은 약 3.3배 증가했다. 개발원은 참여기관의 적극적인 협력과 어르신들의 지속적인 참여가 실질적인 자원순환 성과로 이어진 결과라고 설명했다.

개발원은 이번 성과를 바탕으로 노인일자리와 자원순환을 연계한 협력 모델을 전국으로 확산해 나갈 계획이다. 자원 수거와 선별, 압축 등 현장 운영 역량을 높여 자원 판매 수익을 확대해 어르신들의 추가 소득 창출을 확대하고 지속적인 사회참여와 지역 단위 자원순환 체계 구축을 함께 지원할 계획이다.

김수영 원장은 "노인일자리를 통해 순환 경제와 탄소배출 저감에 기여하는 이번 캠페인을 보다 체계화해 전국으로 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com