애플 폴더블폰 '힌지 품질 논란'에 파인엠텍 "당사 부품 결함과 무관"

공급 부품 품질 결함과 무관…원인 규명 위한 객관적 검증 필요

근거 없는 책임론에 강경 대응…민·형사상 법적 조치 검토

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 폴더블 스마트폰 부품업체 파인엠텍이 최근 불거진 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' 품질 논란과 관련해 자사 공급 부품의 결함과는 무관하다는 공식 입장을 밝혔다. 확인되지 않은 정보를 바탕으로 자사 부품을 불량 원인으로 지목하는 행위에 대해서는 법적 대응도 검토하겠다는 방침이다.

파인엠텍은 26일 공식 입장문을 통해 "최근 일부 폴더블 스마트폰에서 제기되고 있는 품질 이슈는 당사가 공급하는 부품의 품질 결함에 기인한 것이 아니다"라고 밝혔다.

파인엠텍 로고. [사진=파인엠텍]

이번 입장문은 지난 23일 출시된 아이폰 듀오에서 내부 디스플레이 균열 등 품질 문제가 제기된 가운데 나왔다. 파인엠텍은 폴더블 스마트폰의 디스플레이를 지지하는 내장 힌지(백플레이트)를 생산하는 업체로, 아이폰 듀오의 주요 부품 공급사 중 하나로 거론되고 있다.

다만 파인엠텍은 입장문에서 애플이나 아이폰 듀오를 직접 언급하지는 않았다.

파인엠텍은 "폴더블 스마트폰은 다양한 핵심 부품과 정밀한 기구적 설계가 복합적으로 적용되는 제품"이라며 "완제품에서 발생하는 개별 현상을 특정 부품의 결함과 직접적으로 연결하기 위해서는 객관적이고 기술적인 검증이 선행돼야 한다"고 설명했다.

이어 "이번에 제기된 품질 이슈를 당사의 공급 부품과 연관 짓거나 당사의 품질 문제로 해석하는 것은 사실과 다르다"며 "이러한 추측에 대해 명확히 선을 긋고자 한다"고 강조했다.

파인엠텍은 제품 개발부터 양산에 이르기까지 고객사가 요구하는 기술적 사양과 품질 기준을 충족하기 위한 검증 절차를 수행하고 있다고 설명했다. 설계와 개발, 검증 및 양산 전 과정에서 품질관리 체계를 운영하고 있으며 고객사와의 기술 협력을 통해 제품의 안정성과 신뢰성을 확보하고 있다는 입장이다.

근거 없는 추측이나 허위사실 유포에 대해서는 강경 대응을 예고했다.

파인엠텍은 "확인되지 않은 정보를 바탕으로 특정 기업의 책임을 단정하거나 이를 온라인 커뮤니티, SNS 등을 통해 사실인 것처럼 확대·재생산하는 행위는 기업의 대외 신뢰도와 주주가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있다"고 지적했다.

이어 "객관적 근거 없이 당사를 품질 이슈의 원인으로 지목해 기업의 명예와 신용을 훼손하는 행위에 대해서는 관련 법령에 따라 필요한 민·형사상 법적 조치를 포함한 모든 대응 방안을 적극 검토할 예정"이라고 밝혔다.

파인엠텍은 "앞으로도 고객사와의 긴밀한 협력 체계를 유지하고 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 안정적인 제품 공급에 최선을 다할 것"이라며 "근거 없는 추측으로 기업가치가 왜곡되지 않도록 시장과 투자자에게 정확하고 투명한 정보를 제공하겠다"고 덧붙였다.

mkyo@newspim.com