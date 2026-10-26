장수군, 누리파크서 31일 '이색 축제' 개최...가을·할로윈 결합

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내달 1일까지 달빛누리 페스티벌'…코스튬 페스타·미스터리 보물찾기 운영

누리파크·캠핑장 연계 가족 체험형 콘텐츠 마련…체류형 관광 활성화 기대

[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수군이 가을의 정취와 할로윈 테마를 결합한 축제를 열어 가족 단위 방문객과 캠핑객에게 특별한 체험 기회를 제공한다.

장수군은 오는 31일부터 다음 달 1일까지 이틀간 장수 누리파크 일원에서 '2026 달빛누리 페스티벌 with 할로윈'을 개최한다고 26일 밝혔다.

미스터리 보물찾기 사전참가 모집 안내[사진=장수군]2026.10.26 gojongwin@newspim.com

이번 축제는 누리파크와 캠핑장을 연계해 군민과 방문객이 함께 어울리며 가을 추억을 만들 수 있도록 마련됐다.

주요 프로그램은 개성 있는 의상과 분장을 뽐내는 '할로윈 코스튬 페스타'와 행사장 곳곳에 숨겨진 보물을 찾는 '미스터리 보물찾기'다. 참가자들은 할로윈 분위기를 즐기며 행사장을 둘러보고 색다른 체험을 할 수 있다.

군은 누리파크 공원과 캠핑장의 공간별 특성을 살려 축제 분위기를 조성하고 일반 방문객뿐 아니라 캠핑장 이용객도 함께 참여할 수 있도록 운영할 계획이다.

또한 할로윈 테마에 체험형 콘텐츠와 공연을 더해 어린이에게는 즐거운 놀이 경험을, 어른에게는 일상에서 벗어난 가을 나들이 기회를 제공한다. 가족과 친구가 함께 프로그램을 즐기며 누리파크의 가을 풍경을 만끽할 수 있도록 할 방침이다.

최훈식 장수군수는 "이번 축제가 누구나 즐겁게 참여하고 가을의 특별한 추억을 쌓는 자리가 되길 바란다"며 "가족과 친구, 캠핑객과 군민 모두가 함께 어울릴 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com