코스피·코스닥 낙폭 확대…SK하이닉스, 장중 하락 전환

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외국인 4737억 순매도, 기관 2074억 매수

삼성전자 1%대 하락, 코스닥 2% 넘게 급락

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 코스피가 26일 장중 낙폭을 키우며 5400선까지 밀렸다. 외국인이 4700억원 넘게 순매도하는 가운데 장 초반 상승했던 SK하이닉스마저 하락 전환하면서 반도체 대형주가 지수에 부담을 주고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 11시15분 현재 코스피는 전 거래일보다 66.45포인트(1.20%) 내린 5483.85를 기록하고 있다. 이날 지수는 51.25포인트(0.92%) 하락한 5499.05에 개장했다. 오전 9시5분 5501.08까지 올라 5500선을 회복했지만 이후 다시 하락하며 낙폭을 확대했다.

수급은 외국인의 매도세가 두드러지는 가운데 개인과 기관이 매수에 나서는 모습이다. 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 수치까지 합산하면, 코스피에서 개인은 2414억원, 기관은 2074억원을 각각 순매수하고 있다. 반면 외국인은 4737억원을 순매도 중이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 51.25포인트(0.92%) 내린 5499.05로, 코스닥은 전장 종가보다 9.52포인트(1.27%) 하락한 742.17로 거래가 시작된 가운데 26일 오전 서울 여의도 KB국민은행 딜링룸에 지수가 표시 되고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1323.6원에 주간거래를 기록중이다. 2026.10.26 yeawon2@newspim.com

코스피 시가총액 상위 종목에서는 삼성전자가 전 거래일보다 2750원(1.28%) 내린 21만2750원에 거래되고 있다. 특히 SK하이닉스는 장 초반 상승세를 반납하고 하락 전환했다. 오전 9시5분 0.70% 오른 128만6000원에 거래됐지만 오전 11시15분 현재는 3000원(0.23%) 내린 127만4000원을 기록하고 있다.

삼성전자우(-2.14%), SK스퀘어(-0.52%), LG에너지솔루션(-1.57%), 삼성전기(-0.71%), 현대차(-2.54%), KB금융(-2.25%) 등도 하락하고 있다. 반면 삼성바이오로직스(0.14%)와 삼성생명(0.82%)은 상승세다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 17.04포인트(2.27%) 하락한 734.65를 나타내고 있다. 이날 코스닥은 9.52포인트(1.27%) 내린 742.17에 출발한 뒤 낙폭을 확대하며 730선 중반까지 밀렸다.

코스닥 수급에서는 개인이 1211억원을 순매수하고 있다. 반면 외국인은 683억원, 기관은 539억원을 각각 순매도 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 일제히 약세다. 알테오젠은 1.11% 내린 22만2000원에 거래되고 있다. 에코프로(-3.03%), 에코프로비엠(-3.13%), 주성엔지니어링(-6.67%), 레인보우로보틱스(-1.70%), HLB(-4.09%), 이오테크닉스(-5.20%), 리노공업(-2.60%), 삼천당제약(-3.36%), 원익IPS(-4.81%) 등도 하락하고 있다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "코스피는 여전한 AI 불안과 인플레 우려 가운데 SK하이닉스 실적 발표 등 이벤트가 대기하고 있다"며 "코스닥은 로봇 등 호재에도 에코프로(-3.3%), 주성(-6.6%), 알테오젠(-1.6%) 등 소부장 중심 주요 대형주 부진에 지수 낙폭이 확대됐다"고 분석했다.

정희찬 삼성선물 연구원은 "오늘 증시는 이벤트 집중 주간을 앞두고 유가 부담 확대에 하방 압력이 있을 것으로 보인다"며 "지수 선물은 국제유가 동향과 외국인 수급 향방에 주목하며 추가 상승을 시도할 전망"이라고 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 51.25포인트(0.92%) 내린 5499.05로, 코스닥은 전장 종가보다 9.52포인트(1.27%) 하락한 742.17로 거래가 시작된 가운데 26일 오전 서울 여의도 KB국민은행 딜링룸에 지수가 표시 되고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1323.6원에 주간거래를 기록중이다. 2026.10.26 yeawon2@newspim.com

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