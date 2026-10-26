"캐릭터가 백화점 오는 이유 됐다"...신세계, IP 매출 1~9월 2배 넘게 늘어

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계백화점의 올해 1~9월 캐릭터·IP(지적재산권) 콘텐츠 관련 매출이 전년 동기 대비 2배 이상 늘었다. 캐릭터와 팬덤 기반 콘텐츠가 젊은 고객을 백화점으로 끌어들이는 요인으로 자리 잡으면서, 신세계백화점은 외부 인기 IP를 들여오는 팝업을 확대하는 동시에 자체 IP 육성에도 속도를 낸다는 계획이다.

신세계백화점은 11월 3일까지 강남점 센트럴시티 1층 오픈스테이지에서 글로벌 완구·피규어 브랜드 '블로키'와 캐릭터 굿즈 전문숍 '하비소울'이 참여하는 '블로키X하비소울 두근두근 캐릭터 페스타'를 연다. 대중적인 캐릭터부터 애니메이션·게임 IP까지 한데 모은 대형 팝업이다.

신세계백화점은 오는 11월 3일까지 강남점 센트럴시티 1층 오픈스테이지에서 '블로키X하비소울 두근두근 캐릭터 페스타'를 진행한다. [사진= 신세계]

신세계백화점 관계자는 "인기 캐릭터와 팬덤 기반 콘텐츠는 젊은 고객들이 백화점을 찾는 새로운 이유가 되고 있다"며 "앞으로도 차별화된 IP 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 쇼핑과 취향을 함께 즐길 수 있는 공간을 선보일 것"이라고 말했다.

신세계백화점은 올해 핑구, 정서 불안 김햄찌, 빵고미 등 대중적 캐릭터부터 스코시즘, 프로젝트 세카이 등 팬덤 기반 콘텐츠까지 다양한 IP 팝업을 선보이며 관련 콘텐츠를 늘려 왔다.

이번 팝업에서는 '블로키'와 '하비소울'의 인기 상품 약 950종을 만날 수 있다. 마블, 스타워즈, 포켓몬스터, 나루토 등 50여 개 글로벌 인기 IP 기반 피규어와 짱구, 산리오, 스펀지밥, 하츠네 미쿠, 미니언즈, 몬치치 등 국내외 인기 캐릭터 굿즈를 한자리에서 선보인다.

외부 IP 팝업에 그치지 않고 자체 IP 육성에도 나선다. 신세계백화점 관계자는 "신세계백화점 자체 캐릭터 IP인 푸빌라는 그동안 시즌별 캠페인과 브랜드 협업 등으로 활용해 왔으며, 현재는 독자적인 팬덤과 사업 경쟁력을 갖춘 IP로 키워갈 예정"이라고 말했다.

이어 신세계 측은 "앞으로 푸빌라만의 세계관과 스토리를 담은 디지털 콘텐츠로 고객 접점을 넓히고, 자체 상품과 브랜드 협업을 확대해 IP 자체의 사업적 가치를 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.

fineview@newspim.com