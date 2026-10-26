신안군 '증도 보물섬 함초축제' 11월 4~8일 개최…'소금의 시간' 첫선

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태평염전서 생태문화 축제…주민 주도 체험행사 다채

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 가을 바다를 붉게 물들이는 함초와 소금의 역사를 예술로 풀어낸 생태문화 축제를 선보인다.

신안군은 오는 11월 4일부터 8일까지 5일간 증도 태평염전 일원에서 제3회 보물섬 함초 축제를 개최한다고 26일 밝혔다.

태평염전 산책로. [사진=신안군] 2026.10.26 ej7648@newspim.com

올해 축제는 지역 주민과 민간단체가 직접 기획하고 운영하는 민간 주도형 행사로 자연경관과 지역의 생활문화를 결합한 것이 특징이다. 국내 최대 규모의 단일 염전인 태평염전에서는 11ha에 달하는 염생식물 자생지와 가을빛으로 물든 함초 군락을 감상할 수 있다.

특히 소금창고를 예술 공간으로 재해석한 아트 프로젝트 '소금의 시간'이 처음 공개된다. 소금 생산에 사용했던 창고와 운반 도구를 활용해 노동의 역사와 주민들의 삶을 예술적으로 담아냈다.

전시관은 '물의 시작' '삶의 시간' '안온한 안녕'을 주제로 한 소금창고 3개 동으로 구성된다. 염전 판길의 폐목재를 재활용해 200m가 넘는 관람 동선을 조성했으며 관람객들은 창고를 따라 걸으며 증도의 역사와 소금 생산의 흔적을 살펴볼 수 있다.

주민 참여 프로그램도 마련된다. 통합의학박람회 신체활동 경연대회 대상 수상팀의 라인댄스 공연을 비롯해 마을 노래자랑과 보물찾기, 전통 소금 생산 체험 등이 진행된다.

축제 관계자는 "증도의 자연과 주민의 삶, 문화적 가치를 담아낸 축제인 만큼 많은 방문객이 함초와 염전의 매력을 경험하길 바란다"고 말했다.

증도는 태평염전과 갯벌 습지보호지역 등 생태자원을 갖춘 곳으로 유네스코 생물권보전지역에 포함돼 있으며 아시아 최초 슬로시티로 지정됐다.

ej7648@newspim.com